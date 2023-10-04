المخرج دلقموني يشهر كتابه عن المسرحي الراحل جمال أبو حمدان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا) – أشهر المخرج باسم دلقموني، كتابه "المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان" مساء يوم أمس الثلاثاء، في مسرح أسامة المشيني باللويبدة، بتنظيم من منتدى النقد الدرامي.

ويسلط دلقموني، الضوء في الكتاب الذي يقع في 172 صفحة من القطع المتوسط، على عدد من نصوص الراحل أبو حمدان المسرحية، ضمن معطيات المذاهب المسرحية كالرمزية والتعبيرية، متناولاً مضامين تلك النصوص وآليات التعبير عند الكاتب.

وتضمن حفل الإشهار الذي أدارته الكاتبة شروق طومار، مداخلتين نقديتين لنائبة رئيس منتدى النقد الدرامي، الدكتورة صبحة علقم، ولنائب نقيب الفنانين الأردنيين، الفنان زهير النوباني.

وقالت علقم، إن أكثر ما يميز الكتاب، بأن مؤلفه مخرج له نظرته الثاقبة بالضرورة لآليات تحويل النصوص المسرحية إلى أعمال حية، وأضافت: "من الطبيعي أن يكون النص محور اهتمام المخرج، كونه يدرك أنه أساس نجاح العرض الذي يقدمه، ومن هنا انتقى الكاتب المحمولات الداخلية لنصوص مسرحيه كتبها أحد أهم الكتاب المسرحيين العرب، الذي أدرك رسالة المسرح في التوعية والمعرفة".

وأشارت إلى أن دلقموني، خصص مبحثاً للحديث عن التأثيرات الفكرية في مسرح جمال أبو حمدان، وتأثره بالتعبيرية والرمزية في بناء مسرحياته المنتقاة، فضلاً عن الحديث عن البناء الدرامي في النصوص المكتوبة.

بدوره، بين النوباني، أهمية الاهتمام بقامات فكرية وثقافية وأدبية، بقيمة وحجم المسرحي الراحل أبو حمدان، مشيداً بتوثيق أعماله المسرحية نقداً في كتاب، من قبل المخرج باسم دلقموني، واصفاً إياه بالناقد الذي يرى مواطن الجمال ويؤشر عليها.

وأشارت مقدمة الحفل، إلى عنوان الكتاب، موضحة أنه عميق المحتوى ويشكل إضافة نوعية إلى أرشيف المكتبة الأردنية والعربية.

-- (بترا)

م خ/أ م / س س

04/10/2023 09:34:52