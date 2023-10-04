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البريد الأردني يشارك بمسابقة أجمل طابع أورومتوسطي

10/4/2023 4:36:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- تشارك شركة البريد الأردني بطابع مهرجان جرش، في مسابقة "أجمل طابع" لعام 2023.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، أعلن عن المسابقة من قبل اتحاد البريد الأورومتوسطي، حيث يتضمن الإصدار المشترك طوابع للمهرجانات الأورومتوسطية لهذا العام.
وبينت الشركة أن عملية التصويت بدأت من تاريخ 27 أيلول الماضي، وتستمر حتى 28 تشرين الثاني المقبل، من خلال الموقع التالي: الشركة المواطنين وموظفي الشركة وهواة الطوابع التصويت للطابع الأردني، الأمر الذي سينعكس إيجابا على فرص فوز الطابع الأردني، الذي يحمل اسم مهرجان جرش.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
04/10/2023 09:25:25

MENAFN04102023000117011021ID1107186179

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