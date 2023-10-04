البريد الأردني يشارك بمسابقة أجمل طابع أورومتوسطي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- تشارك شركة البريد الأردني بطابع مهرجان جرش، في مسابقة "أجمل طابع" لعام 2023.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، أعلن عن المسابقة من قبل اتحاد البريد الأورومتوسطي، حيث يتضمن الإصدار المشترك طوابع للمهرجانات الأورومتوسطية لهذا العام.
وبينت الشركة أن عملية التصويت بدأت من تاريخ 27 أيلول الماضي، وتستمر حتى 28 تشرين الثاني المقبل، من خلال الموقع التالي: الشركة المواطنين وموظفي الشركة وهواة الطوابع التصويت للطابع الأردني، الأمر الذي سينعكس إيجابا على فرص فوز الطابع الأردني، الذي يحمل اسم مهرجان جرش.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
04/10/2023 09:25:25
MENAFN04102023000117011021ID1107186179
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