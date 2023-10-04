انطلاق بطولة قطر المفتوحة للبلياردو مساء اليوم بمشاركة الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)





الدوحة 4 تشرين الأول (بترا)- تنطلق مساء اليوم الأربعاء، بطولة قطر العالمية المفتوحة للبلياردو، والتي ينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، وتستمر منافساتها حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة الأردن.

ويخوض ممثلو المنتخب الوطني الأردني منافسات الأدوار الرئيسية اعتبارا من يوم غد الخميس، فيما يشارك في هذه الأدوار نحو 128 لاعبا من إجمالي 400 لاعب من أبرز المصنفين العالميين يشاركون في البطولة ويمثلون نحو 30 دولة عربية وأجنبية.

ووفقا للموقع الإلكتروني للبطولة ، قال مدير البطولة محسن بوكشيشة إن أول أيام الأدوار الرئيسية من البطولة، سيشهد إقامة مواجهات قوية في ظل مشاركة أبرز المصنفين عالميا، حيث تقام هذه الأدوار الرئيسية بنظام تأهل الفائز مباشرة إلى الدور التالي وحتى الدور النهائي، فيما يحصل المهزوم على فرصة ثانية في التأهل للعودة للمنافسات في الأدوار التالية، بينما يودع البطولة من يتعرض لهزيمتين متتاليتين.

وأضاف أن البطولة المفتوحة تؤكد قوة قطر ومكانتها في رياضة البليارد العالمية، الأمر الذي ظهر جليا في الإقبال الكبير على المشاركة في هذه البطولة.

وأوضح أنه رغم عودة إقامة منافسات البطولة بعد توقف لفترة طويلة، إلا أن كل الأجواء تؤكد تحقيقها النجاح سواء على الصعيد الفني أو التنظيمي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الأردن، كل من قطر الدولة المضيفة، السعودية، والإمارات، البحرين، عمان، الفلبين، لبنان، إنجلترا، مصر، فلسطين، الكويت، باكستان، العراق، ماليزيا، المكسيك، ألمانيا، سوريا، كندا، إيران، الجزائر، بولندا، ويلز، وبلجيكا.

--(بترا)





م ف /اص / س س

04/10/2023 09:17:27