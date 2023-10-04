انطلاق بطولة قطر المفتوحة للبلياردو مساء اليوم بمشاركة الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 4 تشرين الأول (بترا)- تنطلق مساء اليوم الأربعاء، بطولة قطر العالمية المفتوحة للبلياردو، والتي ينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، وتستمر منافساتها حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة الأردن.
ويخوض ممثلو المنتخب الوطني الأردني منافسات الأدوار الرئيسية اعتبارا من يوم غد الخميس، فيما يشارك في هذه الأدوار نحو 128 لاعبا من إجمالي 400 لاعب من أبرز المصنفين العالميين يشاركون في البطولة ويمثلون نحو 30 دولة عربية وأجنبية.
ووفقا للموقع الإلكتروني للبطولة ، قال مدير البطولة محسن بوكشيشة إن أول أيام الأدوار الرئيسية من البطولة، سيشهد إقامة مواجهات قوية في ظل مشاركة أبرز المصنفين عالميا، حيث تقام هذه الأدوار الرئيسية بنظام تأهل الفائز مباشرة إلى الدور التالي وحتى الدور النهائي، فيما يحصل المهزوم على فرصة ثانية في التأهل للعودة للمنافسات في الأدوار التالية، بينما يودع البطولة من يتعرض لهزيمتين متتاليتين.
وأضاف أن البطولة المفتوحة تؤكد قوة قطر ومكانتها في رياضة البليارد العالمية، الأمر الذي ظهر جليا في الإقبال الكبير على المشاركة في هذه البطولة.
وأوضح أنه رغم عودة إقامة منافسات البطولة بعد توقف لفترة طويلة، إلا أن كل الأجواء تؤكد تحقيقها النجاح سواء على الصعيد الفني أو التنظيمي.
ويشارك في البطولة إلى جانب الأردن، كل من قطر الدولة المضيفة، السعودية، والإمارات، البحرين، عمان، الفلبين، لبنان، إنجلترا، مصر، فلسطين، الكويت، باكستان، العراق، ماليزيا، المكسيك، ألمانيا، سوريا، كندا، إيران، الجزائر، بولندا، ويلز، وبلجيكا.
--(بترا)
م ف /اص / س س
04/10/2023 09:17:27
MENAFN04102023000117011021ID1107186178
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