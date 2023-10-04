مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 4 تشرين الأول(بترا)- عزل مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد شدة الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وبحسب واشنطن بوست،تعد هذه المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب الممتدّ منذ 234 عاما ، يصوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".

وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية.

وجرى التصويت بناء على مذكّرة قدّمها الاثنين النائب عن فلوريدا مات غايتس الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدّد الموالي للرئيس السابق دونالد ترمب لعزل رئيس مجلس النواب.

وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه في نهاية الأسبوع الماضي ، عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

--(بترا)

ب خ /اص / س س

04/10/2023 08:17:07