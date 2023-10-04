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دادينا أغنية جديدة لـ بهاء سلطان برعاية عزيز الشافعى وتامر حسين

10/4/2023 4:36:12 AM
(MENAFN- Youm7) انتهى النجم بهاء سلطان من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان " دادينا " كلمات الشاعر تامر حسين و الحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل فى ثانى تعاون معه على التوالى بعد أغنية "عجبناكو"، التى طرحت
فى ألبومه الأخير. وهندسة صوتية ماهر صلاح ومن المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة





صناع الأغنية مع بهاء سلطان

وفى سياق آخر ، قال بهاء سلطان، إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدا وتطورت بشكل كبير، معقبا : "تهت فيها لأن أول مرة آجى هنا".وأضاف خلال حوارها لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الجمهور هو سبب نجاحي.. ويارب اللى موجدين في الحفل يكونوا انبسطوا.. وقبل الحفل بكون مجهز مع فرقتى". وتابع: "بحضّر لأغنية جديدة هتنزل خلال الفترة المقبلة".

أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالي ادلعك»، وغيرهما.


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