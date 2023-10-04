عرض أولى حلقات على باب العمارة لحاتم صلاح اليوم على Watch It

MENAFN - Youm7) يعرض اليوم الأربعاء أولى حلقات مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح وآية سماحة، على منصةwatch itالإلكترونية، وهو أحدث إنتاجات المنصة الخاصة.

مسلسل "على باب العمارة" عمل اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته بجوار حاتم صلاح وآية سماحة، كل من: محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

وكانت المنصة روجت للعمل خلال الأيام الماضية، إذ طرحت البرومو التشويقي والبوسترات الفردية للعمل، تمهيدا لعرضه.

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.