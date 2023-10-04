علي الحجار: أدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

علي الحجار: أدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة
التاريخ
10/4/2023 4:36:12 AM
(MENAFN
- Youm7) أكد النجم الكبير علي الحجار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث إنه حقق إنجازات كبيرة، مضيفا: "وأتوقع تحقيق المزيد في الفترة المقبلة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتمت فعالياته أول أمس الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.
وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.
وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.
MENAFN04102023000132011024ID1107186172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.