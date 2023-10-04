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علي الحجار: أدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

10/4/2023 4:36:12 AM
(MENAFN- Youm7) أكد النجم الكبير علي الحجار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث إنه حقق إنجازات كبيرة، مضيفا: "وأتوقع تحقيق المزيد في الفترة المقبلة".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتمت فعالياته أول أمس الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.



وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.



وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.



وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.







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