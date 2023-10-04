طريقة عمل هريسة الشطة في البيت بمكونات سهلة وطعم حكاية

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- Youm7) هريسة الشطة هي صلصة حارة تستخدم في مختلف المطابخ حول العالم، ولها شعبية كبيرة في مصر بين عشاق الأكلات الحارة ، وتتميز هريسة
الشطة بمذاقها الحار والحامض المميز، وتستخدم هريسة الشطة في العديد من الأطباق لتضفي لمسة من النكهة المميزة. ويستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل هريسة الشطة على طريقة الشيف وليد يوسف:
تحضير هريسة الشطة طريقة عمل هريسة الشطة: المكونات:
نصف كيلو من الفلفل الأحمر
10 فصوص من الثوم مقطعة قطع صغيرة
ملعقة من الصلصة الجاهزة
معلقة من الببريكا
ملح على حسب الرغبة
معلقة متوسطة
كزبرة ناشفة
أقل من ربع كوب زيت
عصير ليمون
ملعقة من الخل
معلقة كمون
طريقة تحضير هريسة الشطة:
في البداية قومي بغسل الفلفل بطريقة جيدة
قومي بتقطعيه
قطع صغيرة
ثم ضيفي الثوم والكزبرة
والبابريكا والكمون في الكبة
ثم قومي بخلطهم جيدًا
ثم حضري إناء مناسب وضعيه على النار لحين تسخينه
ثم قومي بوضع الفلفل الأحمر بعد فرمه
ثم ضيفي عليه الملح وملعقة الصلصة
الطماطم
ثم قومي بتقليب الخليط لمدة 10 دقائق حتي الغليان
ثم انتظري لحين حصولك على قوام ثقيل
ثم قومي برفع هريسة الشطة
من على النار وضيفي الليمون
والخل مع التقليب
ثم اتركي هريسة الشطة
حتي يتم تبريدها
يمكن أن تظل صالحة للاستخدام في الثلاجة
لمدة
أسبوع
أو يتم تخزينها
في أكياس في الفريزر لفترة أطول
طريقة عمل هريسة الشطة
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