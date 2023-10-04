طريقة عمل هريسة الشطة في البيت بمكونات سهلة وطعم حكاية

MENAFN - Youm7) هريسة الشطة هي صلصة حارة تستخدم في مختلف المطابخ حول العالم، ولها شعبية كبيرة في مصر بين عشاق الأكلات الحارة ، وتتميز هريسةالشطة بمذاقها الحار والحامض المميز، وتستخدم هريسة الشطة في العديد من الأطباق لتضفي لمسة من النكهة المميزة. ويستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل هريسة الشطة على طريقة الشيف وليد يوسف:

تحضير هريسة الشطة طريقة عمل هريسة الشطة: المكونات:

نصف كيلو من الفلفل الأحمر

10 فصوص من الثوم مقطعة قطع صغيرة

ملعقة من الصلصة الجاهزة

معلقة من الببريكا

ملح على حسب الرغبة

معلقة متوسطة

كزبرة ناشفة

أقل من ربع كوب زيت

عصير ليمون



ملعقة من الخل

معلقة كمون

طريقة تحضير هريسة الشطة:

في البداية قومي بغسل الفلفل بطريقة جيدة

قومي بتقطعيه

قطع صغيرة

ثم ضيفي الثوم والكزبرة

والبابريكا والكمون في الكبة

ثم قومي بخلطهم جيدًا

ثم حضري إناء مناسب وضعيه على النار لحين تسخينه

ثم قومي بوضع الفلفل الأحمر بعد فرمه

ثم ضيفي عليه الملح وملعقة الصلصة

الطماطم

ثم قومي بتقليب الخليط لمدة 10 دقائق حتي الغليان

ثم انتظري لحين حصولك على قوام ثقيل

ثم قومي برفع هريسة الشطة

من على النار وضيفي الليمون

والخل مع التقليب

ثم اتركي هريسة الشطة

حتي يتم تبريدها

يمكن أن تظل صالحة للاستخدام في الثلاجة

لمدة

أسبوع

أو يتم تخزينها

في أكياس في الفريزر لفترة أطول



طريقة عمل هريسة الشطة







