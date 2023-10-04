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إزاى تتقبل فكرة الرفض من أهل حبيبتك؟ بعد قصة مسلسل الفريدو

10/4/2023 4:36:08 AM
(MENAFN- Youm7) الحياة مليئة بالكثير من التفاصيل، انفعالات وحب وفرح، وأحيانا حزن ووجع نتيجة ما نمر به من أحداث مختلفة، هذا ما عرض ضمن أحداث مسلسل "الفريدو " الذي يعرض على قناة on، فريد الشخص النبيل الذى يرعى عمته المصابة بألزهايمر، بجانب حياته التى انقلبت جراء ذلك، وحب عمره الذتى حال أهلها بينها وبينه بعد رفضهم له، الأمر الذى قد يتقبله البعض بحالة إنكار تام، قد تصل للاكتئاب أو الانتقام فى أسوأ الأحوال، ومن هذا المنطلق يستعرض اليوم السابع كيفية تقبل فكرة الرفض خاصة من أهل من تود الارتباط بها، وذلك وفقاً لموقع "betterup".


الفريدو إدراك أن الرفض جزء من الحياة

بعض الأشياء ليس من المفترض أن تكون أو تتحقق، والرفض يمكن أن يؤدى إلى تغيير إيجابي، هذا يعني أنك تتجاوز حدودك وتتحمل المخاطر وتترك منطقة الراحة الخاصة بك خلفك، إذا كنت تعيش حياة خالية من الرفض، فأنت تفعل شيئًا خاطئًا، فالرفض يعلم الشخص تقبل ذاته كما هي.


تقبل ما حدث

أسوأ طريقة للتعامل مع الرفض هي إنكاره، كلما طال أمد خداع نفسك بالادعاء بأن الأمر لا يهم، أصبح من الصعب التغلب على الألم وخيبة الأمل، اعترف بذلك وبكل المشاعر الأخرى التي تأتي مع ألم الرفض لكي تستطيع تجاوزه.


عالج عواطفك

اعمل على فهم مشاعرك وإدارتها بشكل إيجابي، ولا تحاول أن تغضب وتصب غضبك على الشخص الآخر أو الدخول في علاقة أخرى لنسيان الأولى، الرفض مؤلم، لكن هذا لا يعطيك الحق في إيذاء الآخرين.



عامل نفسك بالرحمة

لا بأس أن ترتاح قليلاً عند الرفض ، اعلم أنك بحاجة إلى وقت للعناية بصحتك والعودة إلى حياتك بشكل طبيعي، لا تلوم نفسك أو تفكر كثيرًا في الموقف، كن متعاطفًا مع نفسك، واعلم أنك ستملك حباً جديدًا عندما تكون مستعدًا.


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