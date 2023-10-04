إزاى تتقبل فكرة الرفض من أهل حبيبتك؟ بعد قصة مسلسل الفريدو

(MENAFN
- Youm7) الحياة مليئة بالكثير من التفاصيل، انفعالات وحب وفرح، وأحيانا حزن ووجع نتيجة ما نمر به من أحداث مختلفة، هذا ما عرض ضمن أحداث مسلسل "الفريدو " الذي يعرض على قناة on، فريد الشخص النبيل الذى يرعى عمته المصابة بألزهايمر، بجانب حياته التى انقلبت جراء ذلك، وحب عمره الذتى حال أهلها بينها وبينه بعد رفضهم له، الأمر الذى قد يتقبله البعض بحالة إنكار تام، قد تصل للاكتئاب أو الانتقام فى أسوأ الأحوال، ومن هذا المنطلق يستعرض اليوم السابع كيفية تقبل فكرة الرفض خاصة من أهل من تود الارتباط بها، وذلك وفقاً لموقع "betterup".
الفريدو إدراك أن الرفض جزء من الحياة
بعض الأشياء ليس من المفترض أن تكون أو تتحقق، والرفض يمكن أن يؤدى إلى تغيير إيجابي، هذا يعني أنك تتجاوز حدودك وتتحمل المخاطر وتترك منطقة الراحة الخاصة بك خلفك، إذا كنت تعيش حياة خالية من الرفض، فأنت تفعل شيئًا خاطئًا، فالرفض يعلم الشخص تقبل ذاته كما هي.
تقبل ما حدث
أسوأ طريقة للتعامل مع الرفض هي إنكاره، كلما طال أمد خداع نفسك بالادعاء بأن الأمر لا يهم، أصبح من الصعب التغلب على الألم وخيبة الأمل، اعترف بذلك وبكل المشاعر الأخرى التي تأتي مع ألم الرفض لكي تستطيع تجاوزه.
عالج عواطفك
اعمل على فهم مشاعرك وإدارتها بشكل إيجابي، ولا تحاول أن تغضب وتصب غضبك على الشخص الآخر أو الدخول في علاقة أخرى لنسيان الأولى، الرفض مؤلم، لكن هذا لا يعطيك الحق في إيذاء الآخرين.
عامل نفسك بالرحمة
لا بأس أن ترتاح قليلاً عند الرفض ، اعلم أنك بحاجة إلى وقت للعناية بصحتك والعودة إلى حياتك بشكل طبيعي، لا تلوم نفسك أو تفكر كثيرًا في الموقف، كن متعاطفًا مع نفسك، واعلم أنك ستملك حباً جديدًا عندما تكون مستعدًا.
MENAFN04102023000132011024ID1107186169
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.