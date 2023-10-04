عشان ما يتضحكش عليك.. علامات تؤكد تعديل الصورة أو الفيديو بالذكاء الاصطناعى

MENAFN - Youm7) انتشرت فى الفترة الأخيرة العديد من برامج الذكاء الاصطناعى، التى تعمل على تعديل الصور، وقد يستخدمها البعض استخداما سيئا، حيث يركب وجه شخص على جسد شخص آخر، ليحصل على صورة بهدف التشهير بصاحب الوجه الحقيقى وينشروها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ويدعون بأنها حقيقية، وقد تستخدم الصور أو مقاطع الفيديو المعدلة بالذكاء الاصطناعي لابتزاز فتيات أو إقناعهن بشخصية وهمية لذا للتحقق من صحة الصورة، نستعرض فى هذا التقرير علامات تؤكد أن الصورة غير حقيقية ومعدلة بأحد برامج الذكاء الاصطناع ، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





علامات تؤكد أن الصورة معدلة ببرنامج ذكاء اصطناعىحركة العين غير الطبيعية

عندما تبدو حركات العين غير طبيعية، مثل غياب الرمو والتي تعد من العلامات التي تشير إلى أن الصورة غير طبيعية، حيث من الصعب أن تبدو الرموش طبيعية، كما من الصعب أيضًا تكرار حركات عين الشخص الحقيقي، وذلك لأن عيون شخص ما عادة ما تتبع الشخص الذي يتحدث إليه.

صورة بالذكاء الاصطناعى





تعابير الوجه غير طبيعية

عندما يبدو الوجه غير طبيعى فقد يشير ذلك إلى تغيير الوجه، حيث يحدث هذا عندما يتم دمج صورة فوق أخرى.

صورة معدلة بالذكاء الاصطناعى





تحديد موضع ملامح الوجه

إذا كان وجه شخص متجه لشىء ما، وأنفه فى اتجاه آخر، فهذه من العلامات أيضاً التي تشير إلى ضرورة التشكيك في صحة الفيديو أو الصورة.

صورة معدلة للممثل كريس فارلي عدم ظهور المشاعر

إذا كان وجه شخص لا يظهر المشاعر التي يجب أن تتماشى مع ما يفترض أنه يقوله خلال مقطع الفيديو، فهذا دليل على أن المقطع تم التلاعب به.





مظهر الجسم أو الوضعية غير ملائمة

عندما يبدو شكل جسم أو الوضعية غير ملائم أو عدم وجود تناسق بين الرأس والجسم، قد يكون هذا من أهم العلامات حيث من السهل اكتشاف التناقضات لأن تقنية التزييف العميق تركز عادةً على ملامح الوجه بدلاً من الجسم بأكمله.





حركة الجسم أو شكل الجسم غير الطبيعي

إذا بدا شخص ما مشوهًا أو منحرفًا عندما يستدير إلى الجانب أو يحرك رأسه، أو كانت حركاته متشنجة ومفككة من إطار إلى آخر، فهذه من علامات تعديل الفيديو ببرنامج ذكاء اصطناعى.





اللون غير طبيعي

وإذا كان لون البشرة غير طبيعي، من حيث تغير اللون، والإضاءة الغريبة، والظلال في غير مكانها، فهذه من علامات تعديل مقطع الفيديو أو الصورة.





الشعر لا يبدو حقيقياً

وفى الصور ومقاطع الفيديو المعدلة بأحد برامج الذكاء الاصطناعى، لن يوجد فيها شعرًا مجعدًا أو متطايرًا، لأن هذه البرامج لن تتمكن من إظهار الخصائص الفردية التى تميز شخص عن آخر.





أسنان غير حقيقية

غياب الخطوط العريضة للأسنان الفردية يمكن أن يكون دليلاً على أن الصورة أو مقطع الفيديو معدل ببرنامج ذكاء اصطناعى.





ضوضاء أو صوت غير متناسق

إذا كان نطق الكلمات غريب بعض الشىء، أو ضوضاء خلفية رقمية، أو حتى يوجد غياب الصوت، فهذا دليل على تعديل الفيديو.