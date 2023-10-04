عشان ما يتضحكش عليك.. علامات تؤكد تعديل الصورة أو الفيديو بالذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Youm7) انتشرت فى الفترة الأخيرة العديد من برامج الذكاء الاصطناعى، التى تعمل على تعديل الصور، وقد يستخدمها البعض استخداما سيئا، حيث يركب وجه شخص على جسد شخص آخر، ليحصل على صورة بهدف التشهير بصاحب الوجه الحقيقى وينشروها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ويدعون بأنها حقيقية، وقد تستخدم الصور أو مقاطع الفيديو المعدلة بالذكاء الاصطناعي لابتزاز فتيات أو إقناعهن بشخصية وهمية لذا للتحقق من صحة الصورة، نستعرض فى هذا التقرير علامات تؤكد أن الصورة غير حقيقية ومعدلة بأحد برامج الذكاء الاصطناع ، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
علامات تؤكد أن الصورة معدلة ببرنامج ذكاء اصطناعى
حركة العين غير الطبيعية
عندما تبدو حركات العين غير طبيعية، مثل غياب الرمو والتي تعد من العلامات التي تشير إلى أن الصورة غير طبيعية، حيث من الصعب أن تبدو الرموش طبيعية، كما من الصعب أيضًا تكرار حركات عين الشخص الحقيقي، وذلك لأن عيون شخص ما عادة ما تتبع الشخص الذي يتحدث إليه.
صورة بالذكاء الاصطناعى
تعابير الوجه غير طبيعية
عندما يبدو الوجه غير طبيعى فقد يشير ذلك إلى تغيير الوجه، حيث يحدث هذا عندما يتم دمج صورة فوق أخرى.
صورة معدلة بالذكاء الاصطناعى
تحديد موضع ملامح الوجه
إذا كان وجه شخص متجه لشىء ما، وأنفه فى اتجاه آخر، فهذه من العلامات أيضاً التي تشير إلى ضرورة التشكيك في صحة الفيديو أو الصورة.
صورة معدلة للممثل كريس فارلي عدم ظهور المشاعر
إذا كان وجه شخص لا يظهر المشاعر التي يجب أن تتماشى مع ما يفترض أنه يقوله خلال مقطع الفيديو، فهذا دليل على أن المقطع تم التلاعب به.
مظهر الجسم أو الوضعية غير ملائمة
عندما يبدو شكل جسم أو الوضعية غير ملائم أو عدم وجود تناسق بين الرأس والجسم، قد يكون هذا من أهم العلامات حيث من السهل اكتشاف التناقضات لأن تقنية التزييف العميق تركز عادةً على ملامح الوجه بدلاً من الجسم بأكمله.
حركة الجسم أو شكل الجسم غير الطبيعي
إذا بدا شخص ما مشوهًا أو منحرفًا عندما يستدير إلى الجانب أو يحرك رأسه، أو كانت حركاته متشنجة ومفككة من إطار إلى آخر، فهذه من علامات تعديل الفيديو ببرنامج ذكاء اصطناعى.
اللون غير طبيعي
وإذا كان لون البشرة غير طبيعي، من حيث تغير اللون، والإضاءة الغريبة، والظلال في غير مكانها، فهذه من علامات تعديل مقطع الفيديو أو الصورة.
الشعر لا يبدو حقيقياً
وفى الصور ومقاطع الفيديو المعدلة بأحد برامج الذكاء الاصطناعى، لن يوجد فيها شعرًا مجعدًا أو متطايرًا، لأن هذه البرامج لن تتمكن من إظهار الخصائص الفردية التى تميز شخص عن آخر.
أسنان غير حقيقية
غياب الخطوط العريضة للأسنان الفردية يمكن أن يكون دليلاً على أن الصورة أو مقطع الفيديو معدل ببرنامج ذكاء اصطناعى.
ضوضاء أو صوت غير متناسق
إذا كان نطق الكلمات غريب بعض الشىء، أو ضوضاء خلفية رقمية، أو حتى يوجد غياب الصوت، فهذا دليل على تعديل الفيديو.
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