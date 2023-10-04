باريس هيلتون تتعرض للسخرية فى أسبوع الموضة بفرنسا.. وصفت مشيتها بالدجاجة

MENAFN - Youm7) شاركت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون في عرض أزياء العلامة التجاريةموجلر، خلال أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024، لكنها تعرضت للسخرية من رواد مواقع التواصل الإجتماعى الذين وصفوا طريقة سيرها على الـ"ريد كاربت" بالدجاجة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

باريس هيلتون





واحتلت صور الممثلة والمغنية الأمريكية التي ألتقطتها ونشرتها مجلة "فوج" أثناء مشاركة باريس هيلتون بأسبوع الموضة بباريس، مواقع التواصل الإجتماعى، والتي ظهرت فيها وهى مرتدية فستانًا أسود قصيرًا جريئًا.

باريس أثناء مشاركتها فى العرض





وأكملت إطلالتها بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي المنحني بشكل غير عادي، والذي ربما كان السبب وراء مشيتها التي أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعى، حيث قال أحدهم مازحًا إن الأمر يشبه "ارتداء الكعب العالي مرة واحدة في السنة"، وكتب آخر : "هكذا أمشي عندما ارتدي الكعب مرة واحدة في السنة"، بينما نشر ثالث: "أنا في حيرة هل هذا جيد أم سييء؟"وسأل آخر: "ما هي هذه مشية الدجاجة؟"

أثناء سير باريس فى العرض





ومع ذلك، سارع أحد المعجبين بالدفاع عن باريس، فكتب: "إنها تقوم بعملها. لقد كانت تفعل ذلك منذ التسعينيات ولن تحاول أبدًا السير مثل عارضة الأزياء لأنها باريس هيلتون".





ومن ناحية أخرى شاركت العديد من العلامات التجارية في أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024، مثل العلامة التجارية "ديور" التي كشفت عن أبرز اتجاهاتها مثل التنورة "بليسيه" والبلوزة "ون شولدر"، وجاكيت أسود جلد وغيرها من الاتجاهات المتوقع انتشارها، ومن ناحية أخرى، عرضت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، أبرز اتجاهات تصميماتها بأسبوع الموضة بباريس والتي كانت الفساتين والملابس المحبوكة فساتين التول وسيطر على المجموعة ألوان الباستيل الباهتة وبدل نسائية مكونة من جاكيت وشورت.



















