باريس هيلتون تتعرض للسخرية فى أسبوع الموضة بفرنسا.. وصفت مشيتها بالدجاجة

(MENAFN
- Youm7) شاركت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون في عرض أزياء العلامة التجارية
موجلر، خلال أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024، لكنها تعرضت للسخرية من رواد مواقع التواصل الإجتماعى الذين وصفوا طريقة سيرها على الـ"ريد كاربت" بالدجاجة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
باريس هيلتون
واحتلت صور الممثلة والمغنية الأمريكية التي ألتقطتها ونشرتها مجلة "فوج" أثناء مشاركة باريس هيلتون بأسبوع الموضة بباريس، مواقع التواصل الإجتماعى، والتي ظهرت فيها وهى مرتدية فستانًا أسود قصيرًا جريئًا.
باريس أثناء مشاركتها فى العرض
وأكملت إطلالتها بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي المنحني بشكل غير عادي، والذي ربما كان السبب وراء مشيتها التي أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعى، حيث قال أحدهم مازحًا إن الأمر يشبه "ارتداء الكعب العالي مرة واحدة في السنة"، وكتب آخر : "هكذا أمشي عندما ارتدي الكعب مرة واحدة في السنة"، بينما نشر ثالث: "أنا في حيرة هل هذا جيد أم سييء؟"وسأل آخر: "ما هي هذه مشية الدجاجة؟"
أثناء سير باريس فى العرض
ومع ذلك، سارع أحد المعجبين بالدفاع عن باريس، فكتب: "إنها تقوم بعملها. لقد كانت تفعل ذلك منذ التسعينيات ولن تحاول أبدًا السير مثل عارضة الأزياء لأنها باريس هيلتون".
ومن ناحية أخرى شاركت العديد من العلامات التجارية في أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024، مثل العلامة التجارية "ديور" التي كشفت عن أبرز اتجاهاتها مثل التنورة "بليسيه" والبلوزة "ون شولدر"، وجاكيت أسود جلد وغيرها من الاتجاهات المتوقع انتشارها، ومن ناحية أخرى، عرضت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، أبرز اتجاهات تصميماتها بأسبوع الموضة بباريس والتي كانت الفساتين والملابس المحبوكة فساتين التول وسيطر على المجموعة ألوان الباستيل الباهتة وبدل نسائية مكونة من جاكيت وشورت.
MENAFN04102023000132011024ID1107186167
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.