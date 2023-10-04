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الإسكان: افتتاح أول مدرسة رسمية للغات بمدينة العلمين الجديدة

10/4/2023 4:36:05 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديد ، عن أنه تم افتتاح مدرسة " العلمين الجديدة الرسمية للغات" بحي الإسكان المتميز، سعة 28 فصلاً بمراحل تعليمية مختلفة (رياض الأطفال - ابتدائي - إعدادي -ثانوي)، والتي تعد أول مدرسة يتم تشغيلها بمدينة العلمين الجديدة.



وأوضح رئيس الجهاز أن مدرسة العلمين الجديدة الرسمية للغات قد فتحت باب التقديم لقبول دفعة جديدة من طلاب مرحلة رياض الأطفال للالتحاق بالعام الدراسي 2024/2023، من جميع محافظات الجمهورية.



وأوضحت أميرة خليل، مديرة المدرسة أن التقديم متاح حالياً لمرحلة رياض الأطفال فقط للالتحاق بمدرسة العلمين الجديدة الرسمية لغات، من خلال زيارة ولي الأمر المدرسة، وتقديم ولي الأمر أوراق التحاق التلميذ للمدرسة.



وفي سياق متصل، أوضح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم بيع 7 محال تجارية وصيدلية بجلسة للمزاد العلني بالسوق التجارية بمشروع إسكان جنة بالمنطقة الأولى، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وجهاز المدينة وشرطة التعمير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها
وتوفير كافة الخدمات للسكان.




وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المحال المباعة تنوعت أنشطتها بين ( سوبر ماركت -
مطعم
- مجمدات -
مطعم أسماك
- خضراوات وفاكهة – كافتيريا – صيدلية ..وغير ذلك).







مدرسة العلمين الجديدة



مدرسة العلمين



مدرسة



مدرسه العلمين












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