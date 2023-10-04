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مباحثات استثمارية بترولية مصرية متنوعة بمعرض ومؤتمر أبوظبى الدولى للبترول

10/4/2023 4:36:04 AM
(MENAFN- Youm7) عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
مباحثات بترولية مع عدد من كبار المسؤولين (الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى، وسيدرك كريمرز نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل للغاز الطبيعي المسال وسونج يو الرئيس التنفيذى لشركة كويت انيرجى وجون أرديل نائب رئيس شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف، وزوبين بامجى مدير مبادرة الحد من انبعاثات غاز الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى ولورينزو سيمونيلى الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز وجيف ميلر الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون وأوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذى لشركة إس إل بى.

وذلك فى إطار فاعليات مشاركته فى فاعليات النسخة من مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول (أدبيك 2023).


زيادة التعاون البترولى المصرى الأردنى ودعم لبنان فى الاستفادة من ثرواته



تناول اللقاء الثلاثى بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى عددا من موضوعات التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز والتعدين ، وفرص توسيع وزيادة أوجه هذا التعاون ومنها توسع الشركات البترولية المصرية العاملة فى الأردن فى تقديم خدماتها للسوق والصناعة الأردنية فى ظل تنامى العلاقات والأعمال والتعاون المتكامل بين الجانبين سواء فيما يخص مشروعات الغاز الطبيعى أو مشروعات التعدين وبناء وصقل قدرات الكوادر الأردنية
، وكذلك دعم الجانب اللبنانى فى بناء الخبرات والقدرات فى مجال صناعة البترول والغاز وتجهيزه لطرح مناطق جديدة للبحث واستكشاف البترول والغاز فى ظل الجهود اللبنانية للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بعد نجاحها فى ترسيم الحدود.





ومباحثات مع شل حول أنشطتها فى مصر


وخلال لقاء الملا
مع
سيدرك كريمرز- نائب الرئيس التنفيذى للغاز الطبيعى المسال بشركة شل بحضور الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات وخالد قاسم رئيس شركة شل مصر ، تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر ، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج،
وأكد سيدرك كريمرز على اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك لا سيما فى إطار دعم مصر لاستجلاب كميات إضافية من غازات منطقة الشرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا ، كون الشركة أحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط من جانب وكونها أيضاً مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.




ومباحثات مع مدير الحد من الانبعاثات بالبنك الدولى
لمواصلة التعاون المثمر فى توصيل الغاز وخفض الانبعاثات

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع زوبين بامجي - مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى ، بحضور أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر والمستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الدولي باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً،
كما أشاد بدعم البنك الدولي لمشروعات الوزارة ومن أهمها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذى نجحت المرحلة الأولى منه في توصيل الغاز إلى 5ر2 مليون وحدة سكنية، وأهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 5 مليون وحدة سكنية، إلى جانب دعم البنك لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ومجالات خفض الكربون وتحسين كفاءة الطاقة ومبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة المصاحبة بحلول عام 2030 ، وتمويل إعداد دراسات تطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه CCS في مصر ، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعدين ودعم الوزارة لمواجهة تحديات التعدين الحرفي ووضع إطار له بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.، وتطرقت المباحثات إلى برنامج البنك الدولي الجديد للحد من انبعاثات الميثان (GMR) وأهميته،
والمذكرات الاطارية الخاصة بمشروعات انبعاثات غاز الميثان التي تم إعدادها من خلال فريق العمل بالوزارة ومشاركتها مع ممثلي البنك الدولى، وذلك لدعم تمويل تنفيذ هذه المشروعات والمناقشات القائمة حول دعم البنك الدولي لإنشاء آلية التمويل الأخضر المستدام لدعم تنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة.



كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والبنك الدولي كمراقب بالمنتدى، وتبني البنك لمبادرة المنتدى لخفض انبعاثات الكربون من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي وتمويل دراسة إعداد الإطار الخاص بالضوابط والاجراءات المتعلقة بخفض الانبعاثات والهيكل الخاص بآليات البصمة الكربونية.



البنك الدولي



مباحثات شل



المهندس طارق الملا ووزيرا الطاقة الأردنى واللبنانى







وجلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذى لشركة كويت انرجى


عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع سونج يو – الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجى بحضور
الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ودكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات ووائل صوان الرئيس الإقليمى لشركة كويت انيرجى مصر، . وتناول اللقاء نشاط الشركة الحالى فى مصر والتى تعمل تحت اسم شركة United Energy بعد ان استحوذت الأخيرة عليها في مارس .

وأشاد الوزير بالتقدم الذى تشهده مشروعات الشركة فى مصر بمناطق برج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية ومشاركتها شركة سيبترول بمنطقة شرق رأس قطارة، هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة للبترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية، ، وجهود الإسراع في البدء بالبرنامج الاستكشافى بمنطقة غرب وادى النطرون ، وحرص الشركة على التوسع فى أنشطتها الاستكشافية فى ظل طرح مصر لمناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية المطروحة.



كويت انرجى






ويبحث مع شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف جهود الإسراع بتنمية مناطقها فى مصر




عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل – نائب رئيس شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف وتم خلاله
استعراض نشاطها الحالي في حقول البحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية (بالشراكة مع قطر انرجي)، والمنطقتين كايرو ومصري البحريتين التي تم إسنادهما للشركة حديثاً، والجهود اللازمة للإسراع في بدء العمل بالمنطقتين، وحرص اكسون موبيل على التوسع
في أنشطتها الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها في مصر.



ومن جانبه أعرب جون أرديل عن التزام الشركة بمواصلة العمل والتوسع في مشروعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة، كما أشاد بالدعم الذي يتم تقديمه من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين .





اكسون موبيل






ومباحثات ثنائية مع
هاليبرتون


عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر- الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، وخلال اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الاستراتيجية مع الشركة، وشدد على أهمية دور شركة هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم للأنشطة فى مجال البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون فى مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ونقلها التجارب الناجحة والدراسات العلمية فى هذا المجال ، كما دعى الوزير جيف ميلر
للمشاركة في النسخة السابعة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس) في ثوبه الجديد وحضور المناقشات الثرية حول موضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات ومشروعات الهيدروجين.



هاليبرتون






ويلتقى الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية


عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الشركة في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتطبيقات الشركة في مجال استرجاع غازات الشعلة في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه شركة بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية، ودعى الوزير شركة بيكر هيوز لمشاركة أنشطتها في التحول الطاقي خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2024) في ضوء العناية الكبرى التى يوليها إيجبس لموضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات وقضايا الهيدروجين.





بيكر هيوز






ويلتقى الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بى "


عقد
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع
أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي" ،
تناول التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين ،
ودعم الشركة لمبادرات الوزارة المختلفة، ولاسيما مبادرة التحول الرقمى للقطاع وبرامج خفض الانبعاثات بالإضافة إلى الجهود التى بذلتها الشركة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية في مصر في دعم فريق عمل الوزارة المعني بالتحضير لجلسات يوم خفض الكربون في مؤتمر المناخ COP27، كما أثنى الملا على دراسة التقاط الكربون وتخزينه في دلتا النيل البحرية التي أجريت مع كل من شركة إيجاس وشل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في إيجبس 2022، والتي تتضمن تقييم العديد من الخزانات وطبقات المياه الجوفية المالحة لتحديد مواقع الكربون وتخزينه في المناطق البحرية في دلتا النيل.



وتناول اللقاء التعاون الجاري مع أس إل بي في مجالات خفض الكربون، ومناقشة فرص التعاون في مجال قياس وخفض انبعاثات الميثان ، خاصة وأن الوزارة تولي أهمية لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في مسار البترول والغاز.





إس إل بى












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