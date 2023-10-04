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مجلة الشباب تصدر عددا تذكاريا عن حرب أكتوبر

10/4/2023 4:36:01 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن مؤسسة الأهرام الصحفية، عدد شهر أكتوبر من مجلة "الشباب" وهو عدد تذكارى بمناسبة مرور 50 سنة على معركة النصر واسترداد الكرامة والأرض، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من القراء أن يتمتعوا ويفخروا بقراءة تاريخ بلادهم وبذكرى نصر أكتوبر.



وقد تضمن مجموعة متنوعة من التحقيقات والتقارير والحوارات والمقالات ونستعرض أهم ما جاء منها.. عدد تذكارى ...كيف تحولت مدن النار إلى جنة؟، المهمة المستحيلة 50 سنة * 50 صفحة، شهادات قادة حرب أكتوبر من ملفات مجلة الشباب، بالإضافة إلى جانب مجموعة متنوعة من الموضوعات الصحفية المختلفة، وملف عن مدن القناة التي شهدت معركة العبور تحت عنوان "مدن القناة أصبحت جنة"، وجاءت عناوين كل موضوع عن المدن الثلاثة كالتالى: "بورسعيد.. مشروعات وإنجازات"، "الإسماعيلية.. المدينة البرتقالية"، "السويس تستكمل الملحمة".







مجلة الشباب




مجلة الشباب هي مجلة شهرية تصدرها مؤسسة الأهرام للصحافة والنشر وهي أكبر مؤسسة صحفية في الشرق الأوسط، صدر العدد الأول من المجلة عام 1977 وكان اسمها وقتها مجلة الشباب وعلوم المستقبل وكانت تعني بالمجالات العلمية فقط إلى أن أصبحت متنوعة بعد ذلك ليتغير اسمها إلى مجلة الشباب وتعد المجلة الأكثر توزيعا في فئتها في مصر، أما عن محتوى المجلة فيتنوع ما بين السياسي والاقتصادي والديني والفني والرياضي. باختصار كل ما يمكن أن يهم الشباب يجب أن يجدوه في مجلتهم، وكان أول من رأس تحريرها كان صلاح جلال نقيب الصحفيين السابق وتبعه عبد الوهاب مطاوع ثم لبيب السباعي، ثم محمد عبد الله، وتلاه حسن فتحى، ثم محمد عبد الله مرة أخرى، والآن يرأس تحريرها خالد حبيب.







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