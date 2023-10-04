مجلة الشباب تصدر عددا تذكاريا عن حرب أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن مؤسسة الأهرام الصحفية، عدد شهر أكتوبر من مجلة "الشباب" وهو عدد تذكارى بمناسبة مرور 50 سنة على معركة النصر واسترداد الكرامة والأرض، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من القراء أن يتمتعوا ويفخروا بقراءة تاريخ بلادهم وبذكرى نصر أكتوبر.
وقد تضمن مجموعة متنوعة من التحقيقات والتقارير والحوارات والمقالات ونستعرض أهم ما جاء منها.. عدد تذكارى ...كيف تحولت مدن النار إلى جنة؟، المهمة المستحيلة 50 سنة * 50 صفحة، شهادات قادة حرب أكتوبر من ملفات مجلة الشباب، بالإضافة إلى جانب مجموعة متنوعة من الموضوعات الصحفية المختلفة، وملف عن مدن القناة التي شهدت معركة العبور تحت عنوان "مدن القناة أصبحت جنة"، وجاءت عناوين كل موضوع عن المدن الثلاثة كالتالى: "بورسعيد.. مشروعات وإنجازات"، "الإسماعيلية.. المدينة البرتقالية"، "السويس تستكمل الملحمة".
مجلة الشباب
مجلة الشباب هي مجلة شهرية تصدرها مؤسسة الأهرام للصحافة والنشر وهي أكبر مؤسسة صحفية في الشرق الأوسط، صدر العدد الأول من المجلة عام 1977 وكان اسمها وقتها مجلة الشباب وعلوم المستقبل وكانت تعني بالمجالات العلمية فقط إلى أن أصبحت متنوعة بعد ذلك ليتغير اسمها إلى مجلة الشباب وتعد المجلة الأكثر توزيعا في فئتها في مصر، أما عن محتوى المجلة فيتنوع ما بين السياسي والاقتصادي والديني والفني والرياضي. باختصار كل ما يمكن أن يهم الشباب يجب أن يجدوه في مجلتهم، وكان أول من رأس تحريرها كان صلاح جلال نقيب الصحفيين السابق وتبعه عبد الوهاب مطاوع ثم لبيب السباعي، ثم محمد عبد الله، وتلاه حسن فتحى، ثم محمد عبد الله مرة أخرى، والآن يرأس تحريرها خالد حبيب.
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