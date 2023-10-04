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اعرف الأجندة الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة من 4 إلى 9 أكتوبر

10/4/2023 4:36:01 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم
صندوق التنمية الثقافية
الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة بين 4 أكتوبر إلى 9 أكتوبر.



وتقام، اليوم الأربعاء، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة بعنوان مناقشة ديوان "مبروك خسرت الانتظار" للشاعر مدحت منير ويدير اللقاء الشاعر محمد خميس.



ويقام يوم الخميس 5 أكتوبر، بسينما الهناجر، صالون السينما مع المخرج أحمد فؤاد درويش وعروض أفلام عن انتصارات أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء، وفى بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك، حفل فنى لفرقة "جراما فن" بقيادة الفنان عبد الناصر جمعه
في تمام الساعة السابعة مساء، وبقبة الغورى حفل الشيخ ايهاب يونس وفرقتة الموسيقية في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ويقام في بيت السحيمي، الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر ويتضمن صالون "ذاكرة الوطن" يديرة الكاتب الصحفي محمد الشافعى 6 مساءً وحفل فنى لفرقة "صحبة السمسمية" قيادة الفنان أحمد عشري الثامنة مساء.



ويقام بمركز جمال عبد الناصر لقاء بعنوان "أكتوبر بين النصر والشاشة" قراءة وتحليل لرواية الحرب في بر مصر مع الكاتب الكبير يوسف القعيد ومقاطع من فيلم "المواطن مصري" مع الكاتبة الأستاذه ريم أبو الفضل .



ويقام يوم السبت 7 أكتوبر، بسينما الهناجر، نادى السينما الأفريقية السادسة مساءً، بمركز جمال عبد الناصر ، وعرض فنون شعبية نتاج ورشة الفنون الشعبية التى نظمها المركز خلال الاجازة الصيقية 6 مساءً، ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، احتفالية بعنوان "ما قاله العالم عن حرب اكتوبر العظيم" في تمام الساعة السابعة مساء.



وفى بيت المعمار المصري، يقام ورشة عمل الأطفال: "درب اللبانة وناس " مع د. منة الحسيني ومبادرة Kids في تمام الساعة العاشرة صباحا، وسيمينار "عمارة المجتمعات المثابرة" (مجموعة مداخلات) في تمام الساعة الثانية عشر،و ورشة عمل البناء بالمواد المحلية للمعماري شريف أبو زيد
في تمام الساعة الرابعة عصرا.



ويقام يوم الأحد 8 أكتوبر، بقصر الأمير طاز، صالون نفرتيتي "احتفالات المصريين..تاريخ من البهجة" في تمام الساعة السابعة مساء، وبيت الشعر العربى، مسية ثقافية فنية والاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بعنوان "أغاني النصر"-7م، وبقبة الغورى، حفل فرقة "المرعشلي" الثامنة مساء.



ويقام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة ضمن سلسلة ندوات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر بعنوان " شخصية الإسكندرية في العصر الإسلامي وأصول وروافد ثقافتها في العصر الحديث " المتحدث
أ.د سحر سالم أستاذ التاريخ الإسلامي كلية الآداب جامعة الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



ويقام الاثنين 9 أكتوبر، بقبة الغوري حفل لفرقة "الحرملك" بقيادة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم في تمام الساعة الثامنة مساء، ويقام بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية، عرض الفيلم الوثائقى الهروب إلى الماضى إخراج حازم العطار في تمام الساعة السادسة مساء.







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