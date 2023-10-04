اعرف الأجندة الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة من 4 إلى 9 أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) ينظم
صندوق التنمية الثقافية
الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة بين 4 أكتوبر إلى 9 أكتوبر.
وتقام، اليوم الأربعاء، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة بعنوان مناقشة ديوان "مبروك خسرت الانتظار" للشاعر مدحت منير ويدير اللقاء الشاعر محمد خميس.
ويقام يوم الخميس 5 أكتوبر، بسينما الهناجر، صالون السينما مع المخرج أحمد فؤاد درويش وعروض أفلام عن انتصارات أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء، وفى بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك، حفل فنى لفرقة "جراما فن" بقيادة الفنان عبد الناصر جمعه
في تمام الساعة السابعة مساء، وبقبة الغورى حفل الشيخ ايهاب يونس وفرقتة الموسيقية في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ويقام في بيت السحيمي، الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر ويتضمن صالون "ذاكرة الوطن" يديرة الكاتب الصحفي محمد الشافعى 6 مساءً وحفل فنى لفرقة "صحبة السمسمية" قيادة الفنان أحمد عشري الثامنة مساء.
ويقام بمركز جمال عبد الناصر لقاء بعنوان "أكتوبر بين النصر والشاشة" قراءة وتحليل لرواية الحرب في بر مصر مع الكاتب الكبير يوسف القعيد ومقاطع من فيلم "المواطن مصري" مع الكاتبة الأستاذه ريم أبو الفضل .
ويقام يوم السبت 7 أكتوبر، بسينما الهناجر، نادى السينما الأفريقية السادسة مساءً، بمركز جمال عبد الناصر ، وعرض فنون شعبية نتاج ورشة الفنون الشعبية التى نظمها المركز خلال الاجازة الصيقية 6 مساءً، ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، احتفالية بعنوان "ما قاله العالم عن حرب اكتوبر العظيم" في تمام الساعة السابعة مساء.
وفى بيت المعمار المصري، يقام ورشة عمل الأطفال: "درب اللبانة وناس " مع د. منة الحسيني ومبادرة Kids في تمام الساعة العاشرة صباحا، وسيمينار "عمارة المجتمعات المثابرة" (مجموعة مداخلات) في تمام الساعة الثانية عشر،و ورشة عمل البناء بالمواد المحلية للمعماري شريف أبو زيد
في تمام الساعة الرابعة عصرا.
ويقام يوم الأحد 8 أكتوبر، بقصر الأمير طاز، صالون نفرتيتي "احتفالات المصريين..تاريخ من البهجة" في تمام الساعة السابعة مساء، وبيت الشعر العربى، مسية ثقافية فنية والاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بعنوان "أغاني النصر"-7م، وبقبة الغورى، حفل فرقة "المرعشلي" الثامنة مساء.
ويقام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة ضمن سلسلة ندوات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر بعنوان " شخصية الإسكندرية في العصر الإسلامي وأصول وروافد ثقافتها في العصر الحديث " المتحدث
أ.د سحر سالم أستاذ التاريخ الإسلامي كلية الآداب جامعة الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
ويقام الاثنين 9 أكتوبر، بقبة الغوري حفل لفرقة "الحرملك" بقيادة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم في تمام الساعة الثامنة مساء، ويقام بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية، عرض الفيلم الوثائقى الهروب إلى الماضى إخراج حازم العطار في تمام الساعة السادسة مساء.
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