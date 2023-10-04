إعلان الفائز بجائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2023 اليوم

(MENAFN
- Youm7) تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، عن الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2023، ضمن موسم جوائز نوبل لعام 2023، والمقام خلال الفترة من الثانى وحتى التاسع من أكتوبر الجارى.
ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023، فى تمام الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا على أقرب تقدير، والذى يعادل الساعة 12:45 بتوقيت القاهرة.
جائزة نوبل للكيمياء 2023
يشار إلى أن جائزة نوبل في الكيمياء واحدة من جوائز نوبل التي تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إلى العلماء لمساهماتهم المميزة في مجال الكيمياء، وكان ألفرد نوبل قد اقترح عام 1895 منح جوائز في مجالات مختلفة، فى مجالات الكيمياء والفيزياء والأدب والطب أو علم وظائف الأعضاء والسلام، والتي بدأ منحها سنة لأول مرة سنة 1901.
وتشرف مؤسسة نوبل على إدارة الجائزة، وتمنح من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بناء على طلب من لجنة نوبل في الكيمياء الاختصاصية، والتي تتألف من خمسة أعضاء منتخبين من طرف الأكاديمية، تقدم الجائزة في حفل يقام سنوياً يوم العاشر من ديسمبر في العاصمة السويدية ستوكهولم. يوافق هذا التاريخ الذكرى السنوية لوفاة ألفرد نوبل.
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