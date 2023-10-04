إعلان الفائز بجائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2023 اليوم

MENAFN - Youm7) تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، عن الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2023، ضمن موسم جوائز نوبل لعام 2023، والمقام خلال الفترة من الثانى وحتى التاسع من أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023، فى تمام الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا على أقرب تقدير، والذى يعادل الساعة 12:45 بتوقيت القاهرة.

جائزة نوبل للكيمياء 2023

يشار إلى أن جائزة نوبل في الكيمياء واحدة من جوائز نوبل التي تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إلى العلماء لمساهماتهم المميزة في مجال الكيمياء، وكان ألفرد نوبل قد اقترح عام 1895 منح جوائز في مجالات مختلفة، فى مجالات الكيمياء والفيزياء والأدب والطب أو علم وظائف الأعضاء والسلام، والتي بدأ منحها سنة لأول مرة سنة 1901.

وتشرف مؤسسة نوبل على إدارة الجائزة، وتمنح من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بناء على طلب من لجنة نوبل في الكيمياء الاختصاصية، والتي تتألف من خمسة أعضاء منتخبين من طرف الأكاديمية، تقدم الجائزة في حفل يقام سنوياً يوم العاشر من ديسمبر في العاصمة السويدية ستوكهولم. يوافق هذا التاريخ الذكرى السنوية لوفاة ألفرد نوبل.