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جائزة نوبل تتذكر أحمد زويل مؤسس الفمتوثانية.. ماذا قالت؟

10/4/2023 4:36:00 AM
(MENAFN- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، العالم المصرى أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء، ومؤسس الفيمتو، قبل إعلان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، لاسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023.

وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى: في أواخر الثمانينات، طور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل ومؤسس كيمياء الفيمتو طرقًا لدراسة التفاعلات الكيميائية بالتفصيل. تعد التفاعلات الكيميائية التي تلتقي فيها الجزيئات المتماسكة بواسطة الذرات وتعيد تنظيمها لتكوين مركبات جديدة واحدة من أهم العمليات الأساسية في الطبيعة.


جائزة نوب فى الكيمياء

ومع ذلك، فإن هذا التحول يحدث بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا يمكننا رؤيته بسهولة - في غضون فمتوثانية. الفيمتو ثانية واحدة تساوي 0.000000000000001 ثانية، أي إلى ثانية كالثانية تساوي 32 مليون سنة.


أحمد زويل الفائز بجائزة نوبل فى الكيمياء


وباستخدام تكنولوجيا الليزر لإنتاج ومضات من الضوء لا يتجاوز طولها بضعة فمتوثانية، تمكن زويل من تصور هذه التفاعلات بالحركة البطيئة - ورؤية ما يحدث بالفعل عندما تنكسر الروابط الكيميائية وتنشأ روابط جديدة.


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