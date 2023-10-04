جائزة نوبل تتذكر أحمد زويل مؤسس الفمتوثانية.. ماذا قالت؟

(MENAFN
- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، العالم المصرى أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء، ومؤسس الفيمتو، قبل إعلان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، لاسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023.
وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى: في أواخر الثمانينات، طور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل ومؤسس كيمياء الفيمتو طرقًا لدراسة التفاعلات الكيميائية بالتفصيل. تعد التفاعلات الكيميائية التي تلتقي فيها الجزيئات المتماسكة بواسطة الذرات وتعيد تنظيمها لتكوين مركبات جديدة واحدة من أهم العمليات الأساسية في الطبيعة.
جائزة نوب فى الكيمياء
ومع ذلك، فإن هذا التحول يحدث بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا يمكننا رؤيته بسهولة - في غضون فمتوثانية. الفيمتو ثانية واحدة تساوي 0.000000000000001 ثانية، أي إلى ثانية كالثانية تساوي 32 مليون سنة.
أحمد زويل الفائز بجائزة نوبل فى الكيمياء
وباستخدام تكنولوجيا الليزر لإنتاج ومضات من الضوء لا يتجاوز طولها بضعة فمتوثانية، تمكن زويل من تصور هذه التفاعلات بالحركة البطيئة - ورؤية ما يحدث بالفعل عندما تنكسر الروابط الكيميائية وتنشأ روابط جديدة.
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