8 إمبراطوريات قديمة حكمت العالم على مدار التاريخ.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) احتلت الإمبراطوريا على مدار التاريخ مكانة هامة ومؤثرة في المجتمعات، فالإمبراطورية هي دولة مؤلفة من سيادة سياسية - عسكرية على قاعدة سكانية تختلف من حيث المنظومة الثقافية والعرق للطبقة الحاكمة، وهي تختلف عن الحكومة الفيدرالية، التي تنتج عنها دولة كبرى متألفة من مجموعة واسعة من الدول والشعوب المستقلة التي سعت لأن تتوحد بهذه الطريقة، ومن هنا سوف نستعرض أهم 8 إمبراطوريات قديمة..

شكل الامبراطورية القديمة





الإمبراطورية الفارسية

تُعرف أيضًا باسم الإمبراطورية الأخمينية، وقد امتدت المملكة التي تم إنشاؤها في عهد كورش الكبير من إيران إلى آسيا الوسطى ومصر.





سلالة هان

تأسست أسرة هان الصينية عام 206 قبل الميلاد، واستمرت لأكثر من 400 عام وتوسعت من الصين إلى فيتنام وكوريا.





الخلافة الأموية

تأسست بعد وفاة

النبى محمد عام 632 م، وتضمنت الأسرة الأموية الشاسعة أكثر من 4 ملايين ميل مربع، مما يجعل إمبراطوريتها واحدة من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ.





الإمبراطورية المغولية

واحدة من أكبر الإمبراطوريات البرية المتجاورة في التاريخ، انتشرت الإمبراطورية المغولية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، نشأت من مجموعة من القبائل البدوية في آسيا الوسطى وامتدت في أوجها من آسيا الوسطى إلى أوروبا الوسطى وإلى بحر اليابان، وكان أشهر زعيم للإمبراطورية هو جنكيز خان، الذي أسس الإمبراطورية عام 1206 م.





الإمبراطورية العثمانية

تأسست بين القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي، غطت إمبراطورية سليمان القانوني الإسلامية أجزاء من ثلاث قارات: جنوب شرق أوروبا، وغرب آسيا، وشمال أفريقيا، انهارت الإمبراطورية العثمانية في السنوات الأولى من القرن العشرين.





الإمبراطورية الإسبانية

تأسست في أواخر القرن الثامن عشر، كانت الإمبراطورية الإسبانية تضم 5.3 مليون ميل مربع وتتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية هائلة.





الإمبراطورية الروسية

فى أقصى اتساع لها، فى عام 1895، وصلت الإمبراطورية الروسية إلى 8.9 مليون ميل مربع، وبسبب حجمها ونفوذها، لعبت الإمبراطورية دورًا أساسيًا فى وقف غزو نابليون لأوروبا.





الإمبراطورية البريطانية

أكبر إمبراطورية فى تاريخ العالم حتى الآن، الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس، مع أكثر من 33.7 مليون كم2 من الأراضي، تتربع الإمبراطورية البريطانية على عرش أكبر الإمبراطوريات مساحةً فى التاريخ، ومع حكمها لأكثر من ربع سكان العالم وقيادتها للتطور العلمى والاقتصادى فى التاريخ الحديث فإن سلطتها لم تقف عند حدودها الجغرافية بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم.