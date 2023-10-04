8 إمبراطوريات قديمة حكمت العالم على مدار التاريخ.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) احتلت الإمبراطوريا على مدار التاريخ مكانة هامة ومؤثرة في المجتمعات، فالإمبراطورية هي دولة مؤلفة من سيادة سياسية - عسكرية على قاعدة سكانية تختلف من حيث المنظومة الثقافية والعرق للطبقة الحاكمة، وهي تختلف عن الحكومة الفيدرالية، التي تنتج عنها دولة كبرى متألفة من مجموعة واسعة من الدول والشعوب المستقلة التي سعت لأن تتوحد بهذه الطريقة، ومن هنا سوف نستعرض أهم 8 إمبراطوريات قديمة..
شكل الامبراطورية القديمة
الإمبراطورية الفارسية
تُعرف أيضًا باسم الإمبراطورية الأخمينية، وقد امتدت المملكة التي تم إنشاؤها في عهد كورش الكبير من إيران إلى آسيا الوسطى ومصر.
سلالة هان
تأسست أسرة هان الصينية عام 206 قبل الميلاد، واستمرت لأكثر من 400 عام وتوسعت من الصين إلى فيتنام وكوريا.
الخلافة الأموية
تأسست بعد وفاة
النبى محمد عام 632 م، وتضمنت الأسرة الأموية الشاسعة أكثر من 4 ملايين ميل مربع، مما يجعل إمبراطوريتها واحدة من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ.
الإمبراطورية المغولية
واحدة من أكبر الإمبراطوريات البرية المتجاورة في التاريخ، انتشرت الإمبراطورية المغولية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، نشأت من مجموعة من القبائل البدوية في آسيا الوسطى وامتدت في أوجها من آسيا الوسطى إلى أوروبا الوسطى وإلى بحر اليابان، وكان أشهر زعيم للإمبراطورية هو جنكيز خان، الذي أسس الإمبراطورية عام 1206 م.
الإمبراطورية العثمانية
تأسست بين القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي، غطت إمبراطورية سليمان القانوني الإسلامية أجزاء من ثلاث قارات: جنوب شرق أوروبا، وغرب آسيا، وشمال أفريقيا، انهارت الإمبراطورية العثمانية في السنوات الأولى من القرن العشرين.
الإمبراطورية الإسبانية
تأسست في أواخر القرن الثامن عشر، كانت الإمبراطورية الإسبانية تضم 5.3 مليون ميل مربع وتتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية هائلة.
الإمبراطورية الروسية
فى أقصى اتساع لها، فى عام 1895، وصلت الإمبراطورية الروسية إلى 8.9 مليون ميل مربع، وبسبب حجمها ونفوذها، لعبت الإمبراطورية دورًا أساسيًا فى وقف غزو نابليون لأوروبا.
الإمبراطورية البريطانية
أكبر إمبراطورية فى تاريخ العالم حتى الآن، الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس، مع أكثر من 33.7 مليون كم2 من الأراضي، تتربع الإمبراطورية البريطانية على عرش أكبر الإمبراطوريات مساحةً فى التاريخ، ومع حكمها لأكثر من ربع سكان العالم وقيادتها للتطور العلمى والاقتصادى فى التاريخ الحديث فإن سلطتها لم تقف عند حدودها الجغرافية بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم.
MENAFN04102023000132011024ID1107186157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.