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دراسة جديدة: Chatgpt من Openai يمكن أن يجعل أداء العمال أسوأ

10/4/2023 4:35:57 AM
(MENAFN- Youm7) كشف بحث جديد، أنه قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل إلى الإضرار بأدائك الوظيفى، إذا تم استخدامه لمهام خارج نطاق قدراته، حيث أجرت مجموعة من الباحثين من بوسطن كونسلتينج جروب، وهارفارد، ووارتون، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تجربة لمعرفة كيف يؤثر الوصول إلى الذكاء الاصطناعي على إنتاجية الموظفين الإداريين وجودة عملهم.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، اختبر الباحثون 758 استشاريًا في مجموعة بوسطن الاستشارية ضمن واحدة من ثلاث مجموعات: مجموعة لا يمكنها الوصول إلى الذكاء الاصطناعي؛ واحدة مع إمكانية الوصول إلى ChatGPT المدعوم من GPT-4؛ وواحدة لديها إمكانية الوصول إلى ChatGPT ، بالإضافة إلى مقاطع فيديو ووثائق تعليمية حول الاستراتيجيات الهندسية السريعة.



تم تكليف الاستشاريين في كل مجموعة بواحدة من فئتين من المهام، وتضمنت إحدى الفئات 18 مهمة موجودة "داخل الحدود" لما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، مثل تبادل الأفكار حول مفاهيم المشروبات المبتكرة أو الخروج بخطة عمل شاملة لمفهوم جديد للأحذية.



أما الفئة الأخرى فقد احتوت على المزيد من المهام المفتوحة التي توجد "خارج حدود" قدرات الذكاء الاصطناعي.



وقالت الدراسة إنه في حين أن "الاستشاريين سيتفوقون" في هذه المهام، فإن "الذكاء الاصطناعي سيواجه صعوبات دون توجيهات واسعة النطاق".



وطُلب من المستشارين المكلفين بهذه المجموعة من المهام تقديم توصيات إلى الرئيس التنفيذي لشركة افتراضية باستخدام البيانات المالية الداخلية والمقابلات مع المطلعين على الشركة، وهي معلومات لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من الوصول إليها.



وجد الباحثون اختلافات كبيرة في نتائج المجموعات الثلاث، اعتمادًا على وصولهم إلى ChatGPT.



كما أنه بالنسبة للمهام "داخل الحدود"، كان المستشارون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي "أكثر إنتاجية بشكل ملحوظ" و"حققوا نتائج ذات جودة أعلى بكثير" من أولئك الذين لم يستخدموا برنامج الدردشة الآلي.



ومع ذلك، فإن الاستشاريين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام "خارج الحدود" كانوا "أقل احتمالاً بنسبة 19 نقطة مئوية لإنتاج حلول صحيحة مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي"، وذلك لأنه وجد أن المستشارين في مجال الذكاء الاصطناعي يستمعون بشكل عشوائي إلى مخرجاته، حتى لو كانت الإجابات خاطئة.



توضح هذه النتائج القدرات "غير المتكافئة" للذكاء الاصطناعي، ففي حين تظهر نتائج الدراسة أن الذكاء الاصطناعي "جيد للغاية" في مساعدة البشر في بعض المهام، يجب على البشر توخي الحذر عند استخدام التكنولوجيا لتجنب الأخطاء.



تُظهر النتائج قصة تحذيرية للعاملين الذين يفكرون في استخدام ChatGPT للمساعدة في أداء وظائفه، منذ ظهور ChatGPT في نوفمبر الماضي، كان العمال في مختلف الصناعات يستخدمون روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي، أحيانًا دون إخبار رؤسائهم، لتطوير التعليمات البرمجية، وإنشاء مواد تسويقية، ومع ذلك، فإن مخرجات ChatGPT ليست مثالية ويمكن أن تحتوي على "هلوسة".







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