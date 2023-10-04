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كل ما تحتاج معرفته عن أول ساعة ذكية من أبل مزودة بشاشة Micro-LED

10/4/2023 4:35:57 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث ان ساعة أبل الذكية Apple Watch قد تكون أول منتج من الشركة سيحصل على تقنية شاشات Micro-LED، وذلك بعد ظهور العديد من التقارير التى تؤكد عزم الشركة على الإعتماد على هذا النوع من الشاشات فى منتجاتها.



وقال المحلل Jeff Pu من شركة Haitong Tech في تقريره الأخير، أن أول ساعة Apple Watch مزودة بتقنية MicroLED لا تصل قبل أواخر عام 2025، وفقاً لموقع 9to5mac.



وشدد بو، الذي لديه مصادر في سلسلة التوريد لشركة أبل، على أن العديد من الشركات تستكشف تقنية MicroLED بسبب مزاياها مقارنة بتقنيات الشاشات الحالية، يتضمن ذلك شفافية أكبر، وتشبعًا أعلى للألوان، وزوايا رؤية أفضل، وسطوعًا أعلى، واستهلاكًا أقل للطاقة، وعمرًا أطول، ومع ذلك، فإنها تأتي بتكلفة عالية.



وتعد شاشات Micro-LED أكثر تكلفة بكثير من شاشات LCD أو OLED أو حتى شاشات Mini-LED (التي تستخدمها أبل حاليًا في iPad Pro وMacBook Pro)، ولهذا السبب، فإن إنتاج الأجهزة ذات شاشات Micro-LED على نطاق واسع ليس ممكنًا بعد، ولهذا السبب لا يوجد لدينا سوى micro-LED في أجهزة التلفزيون باهظة الثمن في الوقت الحالي.



ولكن في غضون سنوات قليلة، تخطط شركة أبل لشحن أول جهاز لها باستخدام شاشة Micro-LED، وعلى غرار مصادر أخرى، يقول بو أن Apple Watch ستكون أول من يمتلك التقنية الجديدة، وقبل بضعة أشهر، ذكرت TrendForce أن ساعة Apple Watch Urtla لعام 2026 ستكون الأولى التي تحتوي على شاشة Micro-LED.








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