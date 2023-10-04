كيفية إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا فى آخر الأخبار بفيس بوك

MENAFN - Youm7) قالت شركة ميتا خلال إعلان نتائج أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2023، إن أكثر من ثلاثة مليارات شخص، أى ما يقرب من 40٪ من سكان العالم، ناشطون على فيس بوك كل شهر، وسواء كنت تبحث عن آخر الأخبار أو تحاول البقاء على تفاعل مع الأصدقاء، فإن التحقق من فيسبوك يمكن أن يصبح عادة إدمانية، لذلك نرصد كيفية إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا في آخر الأخبار لديك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا

-إذا كنت لا تريد تشغيل مقاطع الفيديو على فيس بوك تلقائيًا عند التمرير عبر آخر الأخبار لديك، فتأكد من إيقاف تشغيل الإعداد.

-اتجه لعلامة التبويب القائمة على الجانب الأيمن من تطبيق فيس بوك للهاتف المحمول:-اضغط فوق الإعدادات والخصوصية، ثم ضمن التفضيلات، حدد "الوسائط". يمكن من هناك، ضمن التشغيل التلقائي، اختيار تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا عبر الاتصالات الخلوية واتصالات Wi-Fi، أو Wi-Fi فقط، أو عدم تشغيلها مطلقًا.