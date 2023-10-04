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لو أيفونك سخن .. طرق تبريد الجهاز لحمايته

10/4/2023 4:35:56 AM
(MENAFN- Youm7) من الطبيعي أن يصبح الهاتف ساخن عند استخدامه،
أو الشحن لاسلكيًا، أو استخدام تطبيقات الرسومات/المعالج المكثف، أو بث فيديو عالي الجودة، لكن سيعود جهازك إلى درجة الحرارة العادية بمجرد اكتمال العملية.



وتتمتع أجهزة iOS وiPadOS بوسائل حماية مدمجة لمنع ارتفاع درجة الحرارة. لنفترض أن درجة الحرارة تتجاوز نطاق التشغيل العادي، في هذه الحالة، قد تلاحظ تغييرات مثل الشحن البطيء، أو الشاشة المعتمة أو السوداء، أو ضعف قوة الإشارة، أو الأداء البطيء مع التطبيقات التي تتطلب رسومات مكثفة.



إذا أصبح جهازك ساخنًا للغاية أثناء استخدام التنقل، فسترى تنبيهًا نصه "درجة الحرارة: يحتاج iPhone إلى التبريد"، وقد يتم إيقاف تشغيل الشاشة".



-إذا أصبح جهاز iPhone دافئًا للغاية، فتجنب تعريض جهازك لدرجات حرارة شديدة أو استخدام ميزات معينة في الظروف الحارة أو ضوء الشمس المباشر لتجنب مشكلات الأداء.



- يُنصح باستخدام شاحن رسمي مع iPhone أو أي أجهزة أخرى، وإذا أصبح جهاز iPhone دافئًا للغاية، فأغلقه وأعد تشغيله.

-تحقق من وجود التطبيقات ذات النشاط المكثف في الخلفية وقم بإلغاء تثبيت التطبيق الذي يؤثر على جهازك.

-إذا كانت صحة البطارية أقل من 80%، وكان جهاز iPhone الخاص بك يسخن أثناء الشحن أو الاستخدام العادي، فمن المستحسن للغاية استبدال البطارية.









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