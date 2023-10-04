لو أيفونك سخن .. طرق تبريد الجهاز لحمايته

(MENAFN
- Youm7) من الطبيعي أن يصبح الهاتف ساخن عند استخدامه،
أو الشحن لاسلكيًا، أو استخدام تطبيقات الرسومات/المعالج المكثف، أو بث فيديو عالي الجودة، لكن سيعود جهازك إلى درجة الحرارة العادية بمجرد اكتمال العملية.
وتتمتع أجهزة iOS وiPadOS بوسائل حماية مدمجة لمنع ارتفاع درجة الحرارة. لنفترض أن درجة الحرارة تتجاوز نطاق التشغيل العادي، في هذه الحالة، قد تلاحظ تغييرات مثل الشحن البطيء، أو الشاشة المعتمة أو السوداء، أو ضعف قوة الإشارة، أو الأداء البطيء مع التطبيقات التي تتطلب رسومات مكثفة.
إذا أصبح جهازك ساخنًا للغاية أثناء استخدام التنقل، فسترى تنبيهًا نصه "درجة الحرارة: يحتاج iPhone إلى التبريد"، وقد يتم إيقاف تشغيل الشاشة".
-إذا أصبح جهاز iPhone دافئًا للغاية، فتجنب تعريض جهازك لدرجات حرارة شديدة أو استخدام ميزات معينة في الظروف الحارة أو ضوء الشمس المباشر لتجنب مشكلات الأداء.
- يُنصح باستخدام شاحن رسمي مع iPhone أو أي أجهزة أخرى، وإذا أصبح جهاز iPhone دافئًا للغاية، فأغلقه وأعد تشغيله.
-تحقق من وجود التطبيقات ذات النشاط المكثف في الخلفية وقم بإلغاء تثبيت التطبيق الذي يؤثر على جهازك.
-إذا كانت صحة البطارية أقل من 80%، وكان جهاز iPhone الخاص بك يسخن أثناء الشحن أو الاستخدام العادي، فمن المستحسن للغاية استبدال البطارية.
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