البورصة ترتفع 0.38 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2440.29 نقطة، بارتفاع نسبته 0.38 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.886 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.66 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.32 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الخدمات التجارية، التأمين، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة 2.34 %، 1.41%، 1.31 %، 0.70 %، 0.38 %، 0.31 %، 0.25 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية 0.69 %، 0.55 %، 0.52 %، 0.35 %، 0.18 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 5.00 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.85 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.79 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 4.48 %، والثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 3.95 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.88 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.27 %، التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.17 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة
3.57 %، والأولى للتأمين بنسبة 2.70 %.
MENAFN04102023000072011014ID1107186150
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.