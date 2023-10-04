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البورصة ترتفع 0.38 %

10/4/2023 4:34:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2440.29 نقطة، بارتفاع نسبته 0.38 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.886 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.66 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.32 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الخدمات التجارية، التأمين، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة 2.34 %، 1.41%، 1.31 %، 0.70 %، 0.38 %، 0.31 %، 0.25 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية 0.69 %، 0.55 %، 0.52 %، 0.35 %، 0.18 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 5.00 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.85 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.79 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 4.48 %، والثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 3.95 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.88 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.27 %، التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.17 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة
3.57 %، والأولى للتأمين بنسبة 2.70 %.

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