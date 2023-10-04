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532 مليون دينار استثمارات عربية بقطاع الفنادق الأردني

10/4/2023 4:34:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن قيمة الاستثمارات العربية بالمنشآت الفندقية باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تتجاوز ال 532 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات التي يملكها المستثمرون العرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين قرابة 265 مليون دينار.
وأوضح هلالات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الاستثمارات العربية في قطاع السياحة بالمملكة، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز تطور هذا القطاع على الصعيدين المحلي و ألإقليمي، كما تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية المنتج السياحي، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.
وأكد، أن الاستثمار في القطاع الفندقي بالأردن يمُثل فرصًا جاذبة ومربحة للمستثمرين، نتيجة نشاط وازدهار السياحة بالمملكة، والطلب المتزايد على خدمات الإقامة، والمنتج السياحي المتنوع والفريد، والأمن والأمان الذي تتمتع به.
وأشار هلالات، الى أن أعداد المنشآت الفندقية التي يملكها مستثمرون عرب باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تصل الى 57 منشأة، في حين تصل أعداد المنشآت التي يملكها مستثمرون عرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين الى 7 منشآت، مبيناً أن عدد العاملين في هذه المنشآت يتجاوز 4 آلاف عامل.
وقال " لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، لا بد من العمل على تقديم الحوافز للمشاريع الاستثمارية التي تقام بالمحافظات، وتخفيض الضرائب على المنشآت الفندقية، وتخفيض كلف الطاقة و أسعار المياه، ومنح الحوافز في المناطق التنموية من اجل إنشاء مشروعات سياحية، والتنسيق الحثيث بين الوزارات والدوائر المختلفة للتسهيل على المستثمر.-(بترا)

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