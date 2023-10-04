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النشامى يستدعي محترفيه للبطولة الدولية.. ومنتخب العراق أول الواصلين

10/4/2023 4:34:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – سيكون المنتخب العراقي أول الواصلين إلى عمان يوم الأحد المقبل، للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن أيام الفيفا المعتمدة، بمشاركة منتخبات الأردن وقطر وإيران، إضافة إلى المنتخب العراقي، فيما يصل المنتخب الإيراني يوم العاشر من الشهر الحالي، والمنتخب القطري يوم الثاني عشر من الشهر ذاته.
وأنجز اتحاد كرة القدم الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة، والجاهزية الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة، سواء من الناحية التنظيمية من خلال اللجان والكوادر العاملة، والتي أنجزت المتطلبات والتحضيرات، خصوصا التي تتعلق بمكان إقامة البطولة، وإقامة الوفود والحكام واللجان الفنية.
وبحسب جدول البطولة، يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره المنتخب القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، على ستاد عمان الدولي والذي يستضيف مباريات البطولة كافة، ويواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب الإيراني عند الساعة التاسعة مساء، على أن يشهد يوم السابع عشر من الشهر نفسه، لقاء تحديد البطل والذي يجمع الفائز من المباراتين، إلى جانب مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المغربي حسين عموتة، استدعاء اللاعبين المحترفين في الأندية الخارجية للمشاركة مع المنتخب في البطولة، وحسب مصدر مطلع، فإن الدعوة شملت كل من: المحترف في صفوف الترجي التونسي " شرارة"، يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، موسى التعمري، علي علوان، ويزن نعيمات، فيما لم يحسم الجهاز الفني، أمر استدعاء لاعب سيلانجور الماليزي يزن العرب، بعد حادثته مع حكم المباراة في إحدى مباريات كأس ماليزيا.
وينتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم المقبلة، تغييرات واضحة عن التشكيلة الأخيرة التي اختارها المدير الفني حسين عموتة، لمواجهة المنتخبين النرويجي والأذري، من خلال ضم عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي إلى التشكيلة إضافة إلى اللاعبين الذين أثبتوا حضورهم خلال الفترة الماضية، حيث يبحث المدير الفني عن نوعية اللاعبين الذين يخدمون فكره وأسلوبه الفني.
وأعطت التجربتان الوديتان للنشامى أمام المنتخبين النرويجي والأدري، صورة فنية أولية عن قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب، ونقاط القوة والضعف والتي سيعمل عموتة وجهاز المساعد على الاستفادة منها خلال الجرعات التدريبية التي تسبق مباراتي النشامى في بطولة الأردن الودية، ويبحث عموتة عن تحسين البداية الفنية الضعيقة له مع النشامى خصوصا بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، والأداء الفني غير المقنع والخسارة أمام المنتخب الأذري بهدفين لهدف.
وينتظر المتابعون من عموتة، وضع اللمسات الأخيرة على الجهاز الفني، من خلال تعيين مدرب وطني مساعد وفق ما أكده المدرب المغربي نفسه.
وتأتي استضافة المنتخب الوطني لمنافسات الدورة الرباعية، في إطار تحضيراته لمواجهة منتخب طاجكستان، في مستهل مشوار المنتخبين بمباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية، المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2023.

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