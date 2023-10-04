انطلاق «المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل» في القاهرة يناير المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تستعد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لتنظيم المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في جمهورية مصر العربية وذلك خلال شهر يناير القادم 2024م، بحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى جلسات حوارية على مستوى القادة وجلسات بحثية على مستوى الأكاديميين في إطار المحور الرئيس للمنتدى حول قضية التنمية والسلام العادل، ومن خلال عدد من المقررات التي أعدتها مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في هذا الشأن بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال، وهو المشروع الذي تقدمت به المؤسسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق وحظي بموافقتها.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية عقدت المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في لاهاي في شهر يونيو 2019م حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا تحت رعاية الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا في شهر مارس 2022م حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل.
وقد شهد المنتديان حضورًا مميزًا من الرؤساء والزعماء في عديد من دول العالم ومشاركة فاعلة من النخب الثقافية والسياسية.
MENAFN04102023000072011014ID1107186145
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.