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انطلاق «المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل» في القاهرة يناير المقبل

10/4/2023 4:34:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تستعد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لتنظيم المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في جمهورية مصر العربية وذلك خلال شهر يناير القادم 2024م، بحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى جلسات حوارية على مستوى القادة وجلسات بحثية على مستوى الأكاديميين في إطار المحور الرئيس للمنتدى حول قضية التنمية والسلام العادل، ومن خلال عدد من المقررات التي أعدتها مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في هذا الشأن بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال، وهو المشروع الذي تقدمت به المؤسسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق وحظي بموافقتها.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية عقدت المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في لاهاي في شهر يونيو 2019م حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا تحت رعاية الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا في شهر مارس 2022م حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل.
وقد شهد المنتديان حضورًا مميزًا من الرؤساء والزعماء في عديد من دول العالم ومشاركة فاعلة من النخب الثقافية والسياسية.

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