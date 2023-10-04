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40 مليون دينار للأردن جزء منها لخطط النمو الأخضر

10/4/2023 4:33:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






ربط خبراء متخصصون في مجال الاقتصاد والبيئة تحقيق المملكة لهدف صفر انبعاثات كربونية بـ"وجود إرادة سياسية لدى الحكومة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر قيادتها لهذا الملف وبالشراكة مع القطاع الخاص"، فيما خصص الاتحاد الأوروبي للأردن تمويلا بقيمة 40 مليون دينار سيذهب جزء منها لإنشاء نظام تتبع وتقييم سير العمل بإجراءات خطط النمو الأخضر.
على أن تحقيق هذا الهدف يبدو متعذرًا، "من دون أن تلعب الحكومات دوراً قيادياً في هذه المسألة، مع تقديم الدعم للقطاع الخاص في هذا المجال"، وفق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق د. يوسف منصور.
ولا بد، من وجهة نظره، أن "تقدم الحكومة مزايا تشجيعية للقطاع الخاص حتى يكون شريكاً في تلك العملية، مع ضرورة ضمان الوصول الى التكنولوجيا، وحشد التمويل لتلك الغاية".
وأكد منصور، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمس، أن "الأردن لا يتسبب بنسب تلوث كبيرة، مثل الدول الغنية والصناعية، وإنما يتصف مجتمعه بالاستهلاكي".
وهذا الأمر، يستدعي، وفق قوله، أن "تتحمل الدول الغنية مثل أميركا والصين مسؤولياتها بتبني سياسات صفر انبعاثات كربونية، وأن تُقدم التمويل المطلوب للدول النامية لتتمكن من المضي قدماً في خططها نحو الاقتصاد الأخضر".
وشدد على "أهمية بناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في تقديم مقترحات مشاريع قابلة للتمويل من صناديق المناخية العالمية".
كما لا بد، في رأيه، أن "تقوم الحكومات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن تقديم المشاريع، والقيام بعمليات التفاوض بشأن التمويلات البيئية، والمُناخية".
و"يلعب وجود الإرادة السياسية لدى الحكومات دوراً كبيراً في التقدم بملف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق صفر انبعاثات كربونية"، وفق رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة د. دريد المحاسنة.
ولفت المحاسنة إلى أن "الحكومة ما زالت غير مدركة لأهمية الاقتصاد، الذي يتم التعامل معه من مبدأ تحصيل المزيد من الضرائب لا أكثر".
وحول العمل الحكومي بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكد مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية، مدير وحدة الاقتصاد الأخضر د. جهاد السواعير، أن "ثمة العديد من المنجزات التي حققت ضمن إجراءات خطط النمو الأخضر الستة، التي كانت أطلقتها وزارة البيئة في وقت سابق".
ولفت السواعير إلى أن "الاتحاد الأوروبي قدم تمويلاً بقيمة 40 مليون دينار للأردن، حيث سيخصص جزء من هذا التمويل لإنشاء نظام لتتبع وتقييم سير العمل بالإجراءات الـ86 الواردة ضمن خطط النمو الأخضر الست".
وهنالك "خمسة أهداف يسعى الأردن لتحقيقها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها حماية البيئة والتنوع الحيوي، وتطوير الاعتماد على الموارد الذاتية"، وفقه.
بدوره، أكد ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ريتشادر تشن، أن "الحاجة باتت ملحة لمواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها العالم، وعلى رأسها قضية تغير المُناخ".
لذلك فإن "الوكالة الأميركية تُقدم الدعم الضروري للأردن لمساعدته في مواجهة هذه التحديات، وعبر تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة".
وبين تشن أن "الاجتماع الحواري اليوم يُسهم بتأطير التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، ويمنح الزخم لقضية الاستدامة، ويسعى لتبادل الخبرات والأفكار بشأن الوصول الى صافي صفر انبعاثات كربونية".
وقدمت كبيرة مسؤولي الاستدامة في مكتب مدينة لوس انجلوس الأميركية نانسي سوتلي عرضاً حول "الإنجازات التي حققتها ولاية لوس انجلوس في التحول نحو صافي صفر انبعاثات كربونية، وفي قطاعي الطاقة والمياه بشكل أخص".
وبينت سوتلي أن "المدينة تسعى الى الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 100 % عام 2035، في وقت جرى فيه العمل على تطوير إستراتيجية متخصصة في هذا الشأن".
وأكدت أن "ثمة العديد من الفرص الاستثمارية في مجال إزالة الكربون من العديد من القطاعات".

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