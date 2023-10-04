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أجواء خريفية لطيفة حتى السبت وزخات خفيفة اليوم

10/4/2023 4:33:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أقل من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لتساقط زخات خفيفة من المطر في وسط وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة .
فيما يطرأ الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة ، لتصبح الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في شرق المملكة.
وتبقى الأجواء السبت خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 وفي مرتفعات الشراة 21 - 14، وفي مناطق البادية 28 - 19، وفي مناطق السهول 27 - 19، وفي الأغوار الشمالية 33 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 33 - 24، وفي خليج العقبة 33 - 25 درجة مئوية.-(بترا)

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