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طرح مركبات وأرقام مميزة للبيع بالمزاد العلني

10/4/2023 4:33:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت نيابة محكمة أمن الدولة عن طرح مجموعة من المركبات والأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني لحساب القضية رقم 2018/1016/تنفيذ.
وبينت أنه على الراغبين بالمشاركة بالمزاد العلني الحضور إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات ماركا الشمالية قاعة (اللواء المرحوم كريم أوهان) يوم الإثنين الموافق 16 / 10 / 2023 الساعة 10:30 صباحاً مصطحبين معهم مبلغ التأمين نقداً.
وتاليا التفاصيل:







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