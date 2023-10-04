طرح مركبات وأرقام مميزة للبيع بالمزاد العلني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت نيابة محكمة أمن الدولة عن طرح مجموعة من المركبات والأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني لحساب القضية رقم 2018/1016/تنفيذ.
وبينت أنه على الراغبين بالمشاركة بالمزاد العلني الحضور إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات ماركا الشمالية قاعة (اللواء المرحوم كريم أوهان) يوم الإثنين الموافق 16 / 10 / 2023 الساعة 10:30 صباحاً مصطحبين معهم مبلغ التأمين نقداً.
وتاليا التفاصيل:
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