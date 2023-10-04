ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتقلص الإمدادات العالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة ،اليوم الأربعاء، مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء أوبك+.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 89.34 دولار للبرميل.
ويتوقع أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع الأربعاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.
--(بترا)
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