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جوليا روبرتس تصارع من أجل البقاء في فيلم بالنكهة المصرية

10/4/2023 4:33:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تصارع الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس من أجل البقاء، في تريلر فيلمها الجديد "اترك العالم خلفك"، من إنتاج الشركة التابعة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته.
من المقرر طرح الفيلم في السينما يوم 22 نوفمبر المقبل

عرف المخرج سام إسماعيل بإخراجه مسلسل Mr. Robot من بطولة رامي مالك

الفيلم من إنتاج شركة أوباما ومن بطولة جوليا روبرتس



وصفت مجلة "فارايتي" تريلر الفيلم Leave The World Behind بأنه نافذة على "عالم غامض من الرعب، يحوّل عطلة نهاية أسبوع في منزل فاخر ببلدة لونغ آيلاند إلى صراع من أجل البقاء، في مواجهة هلاك محتوم مجهول المصدر".


قصة الفيلم
شرحت نتفليكس، في الفيديو الترويجي الذي نشرته عبر حسابها على يوتيوب، أمس الإثنين قصة الفيلم قائلة: "تنقلب عطلة عائلة (جوليا روبرتس وإيثان هوك) رأساً على عقب، عندما يصل غريبان ليلاً، باحثين عن ملجأ من هجوم إلكتروني قاتل، بالتزامن مع ظهور صديق (كيفن بيكون) مهووس بـ"نظرية المؤامرة الكونية".


وسرعان ما حقق التريلر أكثر من مليوني مشاهدة بعد ساعات من طرحه، وفيما لم تذكر نتفليكس في الشرح المرفق بالفيديو الترويجي موعد عرضه، ذكرت المجلة أنه من المقرر طرحه في السينما يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلى نتفليكس يوم 8 ديسمبر (كانون الأول).

مقتبس عن رواية
تم اقتباس الفيلم من رواية تحمل نفس الإسم صدرت عام 2020 للكاتب الأمريكي رومان علام، وحازت إشادات واسعة من نقاد الأدب، حتى تم وصفها بالرواية الآسرة، بسبب حبكتها التي تأسر القارئ حتى إنهائها.

وفي نفس عام إصدارها 2020، وصلت الرواية إلى نهائيات "جائزة الكتاب الوطني"، وحصلت على مرتبة الشرق، وإدراجها ضمن قائمة أفضل 20 رواية للعام.

أول إنتاج درامي لعائلة أوباما
يُعتبر أول إنتاج درامي خيالي لشركة عائلة أوباما الإنتاجية، بعدما ركزت في إنتاجاتها السابقة على برامج الأطفال والأفلام الوثائقية والدراما التاريخية.

تحدث مخرج العمل الأمريكي من أصول مصرية سام إسماعيل، عن الهدف من فيلمه الجديد بالقول: "بعد تفشي جائحة كورونا، ظهرت العديد من الأحداث والكوارث مثل تغير المناخ، وموجة الحر التي شهدناها للتو خلال الصيف، فإن هذا هو المجهول - والخوف منه – ،التي نحاول تصويرها في هذا الفيلم".


واشتهر إسماعيل سابقاً بإخراجه مسلسل Mr. Robot من بطولة رامي مالك، كما قد قدم قبلها Comet الذي كان أول فيلم روائي طويل من إخراجه، ومن المقرر أن يكون Leave The World Behind ثاني فيلم له. -وكالات

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