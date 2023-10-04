استبعاد حكام شاركوا في مباراة ليفربول وتوتنهام مؤقتاً بسبب إلغاء هدف صحيح للريدز

لويس دياز سجّل هدفا لصالح فريقه ليفربول في شباك توتنهام هوتسبير، لكنه أُلغي بالخطأ بدعوى التسلل

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جاءت قائمة حُكام مباريات نهاية الأسبوع الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز خالية من أسماء حُكام تقنية الفيديو المساعدين الذين شاركوا في مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي.

وشهدت المباراة، التي انتهت بخسارة ليفربول بهدف لهدفين، إلغاء هدف بالخطأ لليفربول.

وكان المهاجم الكولومبي لويس دياز قد أحرز هدفا في الدقيقة 34 من المباراة لصالح ليفربول لكن الهدف أُلغي بدعوى التسلل، بينما أظهرت صور واضحة أن مدافع توتنهام كريستيان روميرو كان يغطّي دياز.

وأقرّ مجلس مسؤولي المباريات الاحترافية بخطأ قرار إلغاء هدف دياز، وألقى المجلس باللائمة على الخطأ البشري.

وأعلن المجلس استبدال حَكمين آخرين بـ دارين إنغلاند ومساعده من حُكام تقنية الفيديو دان كوك بسبب أدائهما في مباريات يومَي الأحد والاثنين في أعقاب ما أثير من جدل.

وقال المجلس إن الحَكمين، إنغلاند وكوك، لن يشاركا في مباريات نهاية الأسبوع الجاري.

بينما اختير حكم الساحة في مباراة ليفربول، سيمون هوبر، وكذلك الحكم الرابع مايكل أوليفر، للمشاركة في مباريات نهاية الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، أصدر ليفربول بيانا يوم الأحد قال فيه إنه من الواضح أن قواعد اللعبة لم تطبّق بشكل صحيح على نحو أضرّ بالنزاهة الرياضية.

وأضاف النادي في بيانه بأنه سوف يدرس الخيارات المتاحة أمامه في ضوء الحاجة الواضحة للتصعيد من أجل التوصل إلى حلّ.

وأضاف: "نقدر تماما الضغوط التي يتعرض لها حكام المباريات، ولكن يفترض أن تعمل تقنية الفار على التخفيف من هذه الضغوط، لا أن تؤدي إلى تفاقمها".

وأشار البيان إلى أنه "من غير المقبول ألا يتاح الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح".

وشدد ليفربول على أن "تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها 'خطأ بشري فادح' أمر غير مقبول أيضا. ولا ينبغي تحديد جميع النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة".

وأفادت تقارير بأن ليفربول طالب رسميا مجلس مسؤولي المباريات الاحترافية بالحصول على المحادثات الصوتية التي جرت بين حُكام مباراة السبت، بعد أن فشل النادي في إلغاء القرار غير الصائب بشأن هدف دياز.

وأسفر إلغاء هذا الهدف، في مباراة قمة الجولة السابعة، عن تكبّد ليفربول أولى هزائمه في هذا الموسم.

ما الذي حدث حتى يُلغى هدف دياز؟

اعترفت لجنة الحكام البريطانية بأن مسؤول "الفار" إنغلاند ومساعده كوك لم يحسنا التصرف بعد إلغاء هدف دياز بدعوى التسلل.

وقالت لجنة الحكام في بيان صدر بشأن الواقعة: "أُلغي هدف دياز بدعوى التسلل من قبل حكم المباراة على أرض الملعب، وكان هذا خطأ واضحا ينبغي أن يُصحح باحتساب الهدف اعتمادا على "الفار"، ومع ذلك فشل حكم الفيديو المساعد في التدخل".