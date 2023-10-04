ماذا نعرف عن كتائب العقاب الروسية التي تقاتل على الخطوط الأمامية في أوكرانيا؟

هناك أفراد من بين مئات المجرمين العسكريين والمدنيين الذين تم ضمهم بالإكراه إلى ما يعرف بكتائب العقاب الروسية، المعروفة باسم"Storm-Z" (العاصفة زِد)، والذين أرسلوا إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا هذا العام، بحسب 13 شخصا على علم بالأمر، بينهم خمسة مقاتلين في هذه الوحدات، تحدثوا إلى وكالة رويترز للأنباء.

وقال الناس إن القليل منهم يعيشون ليرووا قصتهم.

"إن مقاتلي العاصفة مجرد لحم بلا عقل"، حسبما قال جندي نظامي لوكالة رويترز للأنباء، وهو من وحدة الجيش رقم 40318، والتي تم نشرها بالقرب من مدينة باخموت المتنازع عليها بشدة في شرق أوكرانيا، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضي.

وقال إنه قدم العلاج الطبي لمجموعة مكونة من ستة أو سبعة جرحى من مقاتلي "العاصفة زِد" في ساحة المعركة، مخالفا أمر القائد - الذي لم يعرف اسمه - بترك الرجال دون علاج.



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وقال إنه لا يعرف لماذا أصدر القائد هذا الأمر، لكنه ادعى أنه يوضح كيف يعتبر الضباط مقاتلي "العاصفة زد" أقل قيمة من القوات العادية.

وقال الجندي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يخشى الملاحقة القضائية في روسيا بسبب مناقشة الحرب علنا، إنه يتعاطف مع محنة الرجال: "إذا أمسك القادة بأي جندي تفوح رائحة الكحول من أنفاسه، فإنهم يرسلونه على الفور إلى كتائب العاصفة".

وقالت وكالة رويترز للأنباء، التي نشرت تقريرا مفصلا عن هذه الكتائب، إنها عندما اتصلت بضابط في الوحدة رقم 40318، رفض التعليق على موضوع كتائب العاصفة وأنهى المكالمة.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة بوجود كتائب العاصفة زد، وأنها شاركت في معارك ضارية وحصل بعض أعضائها على أوسمة الشجاعة، لكنها لم تكشف عن كيفية تشكيلها أو الخسائر التي تتكبدها.

وكانت وكالة رويترز للأنباء هي أول من كتب تقريرا شاملا عن كيفية تشكيل هذه الفرق ونشرها، من خلال التحدث إلى مصادر متعددة لديها معرفة مباشرة بما يحدث.

ومثل الجندي الذي ينتمي للوحدة رقم 40318، طلب الأشخاص الـ 13 الذين تمت مقابلتهم - ومن بينهم أيضا أربعة أقارب لأعضاء فرق العاصفة، بالإضافة إلى ثلاثة جنود في الوحدات النظامية الذين تعاملوا مع الكتائب - عدم الكشف عن هويتهم، مشيرين إلى الخوف من الانتقام.

وتحققت رويترز من هويات جميع المقاتلين المشاركين في هذه الفرق باستخدام السجلات الجنائية، أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال التحدث إلى زملائهم العسكريين وعائلاتهم.

تضم كتائب العقاب سجناء روسيين مقابل وعود بالعفو عنهم

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وعادة ما يتم إرسال كتائب العقاب، التي يتراوح عدد أفراد كل منها من 100 إلى 150 فردا والمدمجة ضمن وحدات الجيش النظامي، إلى المناطق الأكثر تعرضا للخطر في الجبهة وغالبا ما تتكبد خسائر فادحة، وفقا لمقابلات أجرتها رويترز مع الأشخاص الذين حددوا هويات ما لا يقل عن خمسة من مقاتلي العاصفة، الذين يقاتلون لصد الهجوم الأوكراني المضاد في الشرق والجنوب.

ووصف ثلاثة من مقاتلي "العاصفة زد" الخمسة الذين قابلتهم رويترز، وأقارب ثلاثة مقاتلين آخرين، الاشتباكات المرعبة التي أدت إلى القضاء على الكثير من فرقهم.

وقال أحد المقاتلين، المدان بالسرقة والذي تم تجنيده من السجن، إن جميع الرجال الـ 120 في وحدته الملحقة بالفوج 237، باستثناء 15 رجلا، قتلوا أو أصيبوا في القتال بالقرب من مدينة باخموت في يونيو/حزيران.

ويمثل نشر مثل هذه الفرق انطلاقة لروسيا في أوكرانيا، ففي حين أرسلت مجموعة مرتزقة فاغنر - التي تم حلها الآن بعد تمرد يونيو/حزيران - المدانين للقتال على الخطوط الأمامية، فإن وحدات العاصفة تخضع للقيادة المباشرة لوزارة الدفاع.

وقال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إن هذه الفرق تضم أيضا المدانين الذين يتطوعون للقتال مقابل وعد بالعفو، والجنود النظاميين المعاقبين بسبب مخالفاتهم الانضباطية.

وتعتبر فرق العاصفة مفيدة لوزارة الدفاع الروسية لأنه يمكن نشرها كقوات مشاة مستهلكة، وفقا لـ"فريق استخبارات الصراع"، وهي منظمة مستقلة تتتبع مجريات الحرب. وقالت المنظمة التي تأسست في روسيا لرويترز: "يتم إرسال مقاتلي العاصفة إلى أخطر أجزاء الجبهة دفاعا وهجوما".

وفي حين أن وزارة الدفاع الروسية لم تعترف قط بإنشاء وحدات العاصفة، إلا أن التقارير الأولى عن وجودها ظهرت في أبريل/ نيسان عندما استشهد معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، بما قال إنه تقرير عسكري روسي مسرب عن تشكيل الفرق.

ولم تتمكن رويترز من تحديد العدد الإجمالي للجنود الذين يخدمون في كتائب العقاب، لكن المقابلات مع الأشخاص المطلعين على الأمر تشير إلى وجود ما لا يقل عن عدة مئات من المقاتلين المنتشرين حاليا على خط المواجهة.