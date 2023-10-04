استحواذ Lineage على أصول التخزين والتجارة الإلكترونية التابعة لشركة Burris Logistics

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Lineage Logistics ("Lineage" أو "الشركة")، واحدة من صناديق الاستثمار الصناعية المحكومة الحرارة وإحدى شركات الحلول المتكاملة الرائدة على مستوى العالم، عن استحواذها على ثماني منشآت من Burris Logistics ("Burris")، الشركة الرائدة في مجال توزيع الأغذية المحكومة الحرارة، ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

ستؤدي إضافة منشآت التخزين البارد الثماني هذه إلى شبكة تخزين Lineage إلى توفير سعة تقدر بما يقرب من 1,3 مليون قدم مربعة ونحو 115,000 منصة نقالة في المنشآت الموجودة في ليكلاند بولاية فلوريدا وجاكسونفيل بولاية فلوريدا وماكدونو بولاية جورجيا وإدموند بولاية أوكلاهوما ونيوكاسل بولاية ديلاوير وواوكيشا بولاية ويسكونسن وفيديرالسبورج بولاية ميريلاند.

تمثل هذه الصفقة ثالث صفقة ملكية تعقدها شركة Lineage مع Burris، فقد استحوذت Lineage على موقعي Burris في ليندهيرست بولاية فيرجينيا وهينز سيتي بولاية فلوريدا في عام 2020 و2021 على التوالي.

صرح Greg Lehmkuhl الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Lineage، قائلاً: "تعكس هذه الصفقة الثقة التي بنيناها والسجل الحافل الذي قدمناه على مدى علاقتنا الطويلة مع Burris، وهو ما يدل على أن Lineage هي المستحوذ المفضل في الصناعة". "كما هو الحال مع عمليات الاستحواذ السابقة التي نفذناها مع شركة Burris، فإن هذه المواقع التكميلية وأعضاء فريقها المتفانين للغاية سيعملان على تعزيز منهج Lineage القوي الهادف إلى تلبية متطلبات العملاء وخدمة رؤيتنا المتمثلة في أن نصبح الشركة اللوجستية المحكومة الحرارة الأكثر ديناميكية في العالم."

كونت Burris، الشركة العائلية التي يمتد تاريخها لما يقرب من قرن من الزمان، علاقات مع بعض تجار التجزئة وشركات الخدمات الغذائية الرائدة في البلاد. هذا، وتتمتع المنشآت المستحوذ عليها بموقع إستراتيجي في شرق ووسط غرب الولايات المتحدة، بالقرب من الطرق السريعة ومراكز النقل الرئيسية، وستخدم الأسواق الكثيفة السكان في إطار تفعيل خطة Lineage الهادفة إلى تلبية احتياجات المستهلكين في كل الولايات الخمسين.

يتمتع فريق Lineage بخبرة تمتد لأكثر من 14 عامًا في مجال التجارة الإلكترونية وتلبية احتياجات المستهلكين وإدارة التجربة الشاملة لأكثر من 100 عميل في المواقع الثمانية الحالية. وسيؤدي الاستحواذ على هذه المنشآت إلى تعزيز حل Lineage الشامل الذي يستهدف خدمة المستهلكين بالاعتماد على شبكة التخزين البارد الرائدة للشركة.

ستتألف في الأساس مجموعة شركات Burris المتبقية من Honor Foods، شركة إعادة توزيع الخدمات الغذائية وTrinity Logistics، الشركة الموفرة لحلول الشحن.

عن Lineage

تعد Lineage واحدة من صناديق الاستثمار الصناعية محكومة الحرارة وواحدة من شركات الحلول المتكاملة الرائدة في العالم مع شبكة عالمية تضم أكثر من 400 منشأة ذات موقع إستراتيجي، بإجمالي سعة تقدر بأكثر من 2.5 مليار قدم مكعبة عبر البلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وعن طريق الجمع بين الخبرة الصناعية الرائدة في الحلول اللوجيستية الشاملة والتكنولوجيا المبتكرة، تعقد Lineage شراكات مع أكبر شركات الأغذية والمشروبات في العالم بغية زيادة كفاءة التوزيع وتعزيز الاستدامة وتقليل هدر سلاسل التوريد، والأهم من ذلك، المساعدة في إطعام العالم. هذا، وتقديرًا لابتكارات الشركة الرائدة ومبادرات الاستدامة، حفرت الشركة طريقها لتصبح أفضل شركة على قائمة CNBC Disruptor 50 لثلاثة أعوام على التوالي وحصدت مرتين لقب أفضل شركة مدارة في الولايات المتحدة كما حصدت لقب أفضل شركة في مجال علوم البيانات والمرتبة 23 بشكل عام على قائمة Fast Company لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم وتم إدراجها ضمن قائمة Change the World التابعة لمجلة Fortune. ( )

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