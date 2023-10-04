استحواذ Lineage على أصول التخزين والتجارة الإلكترونية التابعة لشركة Burris Logistics

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Lineage Logistics ("Lineage" أو "الشركة")، واحدة من صناديق الاستثمار الصناعية المحكومة الحرارة وإحدى شركات الحلول المتكاملة الرائدة على مستوى العالم، عن استحواذها على ثماني منشآت من Burris Logistics ("Burris")، الشركة الرائدة في مجال توزيع الأغذية المحكومة الحرارة، ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.
ستؤدي إضافة منشآت التخزين البارد الثماني هذه إلى شبكة تخزين Lineage إلى توفير سعة تقدر بما يقرب من 1,3 مليون قدم مربعة ونحو 115,000 منصة نقالة في المنشآت الموجودة في ليكلاند بولاية فلوريدا وجاكسونفيل بولاية فلوريدا وماكدونو بولاية جورجيا وإدموند بولاية أوكلاهوما ونيوكاسل بولاية ديلاوير وواوكيشا بولاية ويسكونسن وفيديرالسبورج بولاية ميريلاند.
تمثل هذه الصفقة ثالث صفقة ملكية تعقدها شركة Lineage مع Burris، فقد استحوذت Lineage على موقعي Burris في ليندهيرست بولاية فيرجينيا وهينز سيتي بولاية فلوريدا في عام 2020 و2021 على التوالي.
صرح Greg Lehmkuhl الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Lineage، قائلاً: "تعكس هذه الصفقة الثقة التي بنيناها والسجل الحافل الذي قدمناه على مدى علاقتنا الطويلة مع Burris، وهو ما يدل على أن Lineage هي المستحوذ المفضل في الصناعة". "كما هو الحال مع عمليات الاستحواذ السابقة التي نفذناها مع شركة Burris، فإن هذه المواقع التكميلية وأعضاء فريقها المتفانين للغاية سيعملان على تعزيز منهج Lineage القوي الهادف إلى تلبية متطلبات العملاء وخدمة رؤيتنا المتمثلة في أن نصبح الشركة اللوجستية المحكومة الحرارة الأكثر ديناميكية في العالم."
كونت Burris، الشركة العائلية التي يمتد تاريخها لما يقرب من قرن من الزمان، علاقات مع بعض تجار التجزئة وشركات الخدمات الغذائية الرائدة في البلاد. هذا، وتتمتع المنشآت المستحوذ عليها بموقع إستراتيجي في شرق ووسط غرب الولايات المتحدة، بالقرب من الطرق السريعة ومراكز النقل الرئيسية، وستخدم الأسواق الكثيفة السكان في إطار تفعيل خطة Lineage الهادفة إلى تلبية احتياجات المستهلكين في كل الولايات الخمسين.
يتمتع فريق Lineage بخبرة تمتد لأكثر من 14 عامًا في مجال التجارة الإلكترونية وتلبية احتياجات المستهلكين وإدارة التجربة الشاملة لأكثر من 100 عميل في المواقع الثمانية الحالية. وسيؤدي الاستحواذ على هذه المنشآت إلى تعزيز حل Lineage الشامل الذي يستهدف خدمة المستهلكين بالاعتماد على شبكة التخزين البارد الرائدة للشركة.
ستتألف في الأساس مجموعة شركات Burris المتبقية من Honor Foods، شركة إعادة توزيع الخدمات الغذائية وTrinity Logistics، الشركة الموفرة لحلول الشحن.
عن Lineage
تعد Lineage واحدة من صناديق الاستثمار الصناعية محكومة الحرارة وواحدة من شركات الحلول المتكاملة الرائدة في العالم مع شبكة عالمية تضم أكثر من 400 منشأة ذات موقع إستراتيجي، بإجمالي سعة تقدر بأكثر من 2.5 مليار قدم مكعبة عبر البلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وعن طريق الجمع بين الخبرة الصناعية الرائدة في الحلول اللوجيستية الشاملة والتكنولوجيا المبتكرة، تعقد Lineage شراكات مع أكبر شركات الأغذية والمشروبات في العالم بغية زيادة كفاءة التوزيع وتعزيز الاستدامة وتقليل هدر سلاسل التوريد، والأهم من ذلك، المساعدة في إطعام العالم. هذا، وتقديرًا لابتكارات الشركة الرائدة ومبادرات الاستدامة، حفرت الشركة طريقها لتصبح أفضل شركة على قائمة CNBC Disruptor 50 لثلاثة أعوام على التوالي وحصدت مرتين لقب أفضل شركة مدارة في الولايات المتحدة كما حصدت لقب أفضل شركة في مجال علوم البيانات والمرتبة 23 بشكل عام على قائمة Fast Company لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم وتم إدراجها ضمن قائمة Change the World التابعة لمجلة Fortune. ( )
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