إعلان Epsilon Group عن استحواذها على مركز تكنولوجيا الكاثود LFP في ألمانيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Epsilon Group، الشركة الرائدة في مجال تصنيع مواد البطاريات في الهند، عن توقيعها لاتفاقية الاستحواذ على مركز تكنولوجيا المواد النشطة للفوسفات والليثيوم أيون (LFP) التابع لشركة Johnson Matthey في موسبرغ. ألمانيا. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لتلك العملية.
تتميز المنشأة الحديثة بإمكانيات فنية تعد الأفضل في فئتها مع قوة عاملة ذات خبرة في كيمياء LFP، بالإضافة إلى قدرات متكاملة لتطوير المنتجات والعمليات، وهي أيضًا منشأة متعددة الاستخدامات لتأهيل العملاء ومصممة للتحقق من المواد الجديدة بهدف الإنتاج على نطاق واسع.
يسمح هذا الاستحواذ بغزو السوق بفضل مادة الكاثود النشطة عالية الأداء والتي تم إنتاجها على نطاق واسع.
قال Vikram Handa، المدير الإداري لـ Epsilon Group: "نتطلع دائمًا في Epsilon لعالم محفز ببدائل الطاقة المستدامة". وأضاف "لقد كان تقدمنا في أبحاث وتصنيع الأنود بمثابة خطوة أولى، ويؤكد هذا الاستحواذ التزامنا بخدمة عملائنا العالميين بمواد مستدامة وموثوق بها."
المزايا الاستراتيجية
يوفر الموقع الاستراتيجي لمركز موسبرغ للبحث والتطوير (R&D) لـ Epsilon ميزة فريدة للاستفادة من مجموعة المواهب في مجال مواد البطاريات الأوروبية وتلبية احتياجات عملائها العالميين. وتهدف Epsilon إلى تقليل التطور التكنولوجي والإطار الزمني لتوسيع النطاق بشكل كبير، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات الحالية لمركز موسبرغ. يعمل هذا الاستحواذ أيضًا كمحفز لخطط Epsilon الطموحة من أجل تلبية متطلبات 100 جيجاوات/ساعة كناتج نهائي. وتماشيًا مع رؤيتها، أعلنت Epsilon سابقًا عن استثمار بقيمة 1.1 مليار دولار في تأسيس منشأة لتصنيع مواد بطاريات الكاثود بقدرة 100000 طن في بيلاري، كارناتاكا، الهند، مع توسعات لاحقة في أوروبا. وتخطط Epsilon أيضًا لتأسيس منشأة تصنيع بقيمة 650 مليون دولار في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن ترتفع قيمة سوق السيارات الكهربائية العالمية، التي تبلغ قيمتها 380 مليار دولار في عام 2022، إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقًا لشركة Fortune Business Insights. وتعتبر مواد الكاثود عنصرًا أساسيًا في تطوير هذا المسار. ويؤكد تقرير Benchmark على مدى ضرورة هذا الأمر، مشيرًا إلى الحاجة إلى استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في إنتاج مواد الكاثود لسد الفجوة بين العرض الحالي والطلب المتوقع بحلول عام 2030.
معلومات عن Epsilon Group
تعد Epsilon Group مجموعة رائدة في حلول مواد البطاريات، حيث تنتج مواد عالية الجودة، ومبتكرة، وصديقة للبيئة لبطاريات الليثيوم أيون (LiB). تأسست Epsilon في عام 2010 ويقع مقرها الرئيسي في مومباي، وتتمثل مهمتها في دعم تحول صناعة البطاريات العالمية إلى الطاقة النظيفة والخضراء. وبفضل تواجدها الكبير في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وجنوب شرق آسيا، تواصل Epsilon إرساء معايير الصناعة.
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