إعلان Epsilon Group عن استحواذها على مركز تكنولوجيا الكاثود LFP في ألمانيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Epsilon Group، الشركة الرائدة في مجال تصنيع مواد البطاريات في الهند، عن توقيعها لاتفاقية الاستحواذ على مركز تكنولوجيا المواد النشطة للفوسفات والليثيوم أيون (LFP) التابع لشركة Johnson Matthey في موسبرغ. ألمانيا. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لتلك العملية.

تتميز المنشأة الحديثة بإمكانيات فنية تعد الأفضل في فئتها مع قوة عاملة ذات خبرة في كيمياء LFP، بالإضافة إلى قدرات متكاملة لتطوير المنتجات والعمليات، وهي أيضًا منشأة متعددة الاستخدامات لتأهيل العملاء ومصممة للتحقق من المواد الجديدة بهدف الإنتاج على نطاق واسع.

يسمح هذا الاستحواذ بغزو السوق بفضل مادة الكاثود النشطة عالية الأداء والتي تم إنتاجها على نطاق واسع.

قال Vikram Handa، المدير الإداري لـ Epsilon Group: "نتطلع دائمًا في Epsilon لعالم محفز ببدائل الطاقة المستدامة". وأضاف "لقد كان تقدمنا في أبحاث وتصنيع الأنود بمثابة خطوة أولى، ويؤكد هذا الاستحواذ التزامنا بخدمة عملائنا العالميين بمواد مستدامة وموثوق بها."

المزايا الاستراتيجية

يوفر الموقع الاستراتيجي لمركز موسبرغ للبحث والتطوير (R&D) لـ Epsilon ميزة فريدة للاستفادة من مجموعة المواهب في مجال مواد البطاريات الأوروبية وتلبية احتياجات عملائها العالميين. وتهدف Epsilon إلى تقليل التطور التكنولوجي والإطار الزمني لتوسيع النطاق بشكل كبير، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات الحالية لمركز موسبرغ. يعمل هذا الاستحواذ أيضًا كمحفز لخطط Epsilon الطموحة من أجل تلبية متطلبات 100 جيجاوات/ساعة كناتج نهائي. وتماشيًا مع رؤيتها، أعلنت Epsilon سابقًا عن استثمار بقيمة 1.1 مليار دولار في تأسيس منشأة لتصنيع مواد بطاريات الكاثود بقدرة 100000 طن في بيلاري، كارناتاكا، الهند، مع توسعات لاحقة في أوروبا. وتخطط Epsilon أيضًا لتأسيس منشأة تصنيع بقيمة 650 مليون دولار في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة سوق السيارات الكهربائية العالمية، التي تبلغ قيمتها 380 مليار دولار في عام 2022، إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقًا لشركة Fortune Business Insights. وتعتبر مواد الكاثود عنصرًا أساسيًا في تطوير هذا المسار. ويؤكد تقرير Benchmark على مدى ضرورة هذا الأمر، مشيرًا إلى الحاجة إلى استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في إنتاج مواد الكاثود لسد الفجوة بين العرض الحالي والطلب المتوقع بحلول عام 2030.

معلومات عن Epsilon Group

تعد Epsilon Group مجموعة رائدة في حلول مواد البطاريات، حيث تنتج مواد عالية الجودة، ومبتكرة، وصديقة للبيئة لبطاريات الليثيوم أيون (LiB). تأسست Epsilon في عام 2010 ويقع مقرها الرئيسي في مومباي، وتتمثل مهمتها في دعم تحول صناعة البطاريات العالمية إلى الطاقة النظيفة والخضراء. وبفضل تواجدها الكبير في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وجنوب شرق آسيا، تواصل Epsilon إرساء معايير الصناعة.