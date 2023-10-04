شركة Exagrid توسع نطاق إلغاء التكرار بما يتجاوز Commvault

MENAFN - AETOSWire) (‎BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ExaGrid ®، وهي الحل الوحيد لتخزين النسخ الاحتياطي متعدد المستويات في الصناعة، اليوم عن تحديث لتكاملها مع Commvault، وهو تطبيق نسخ احتياطي رائد في الصناعة ورائد عالميًا في حماية البيانات.

تدعم ExaGrid شركة Commvault لأكثر من 14 عامًا وتواصل تطوير وحدة تخزين النسخ الاحتياطي ذات المستويات لتحقيق قيمة لمستخدمي Commvault، الذين يمكنهم استخدام ExaGrid كهدف تخزين يتجاوز Commvault.

تمكنت وحدة تخزين النسخ الاحتياطي ذات المستويات من ExaGrid بالفعل من استيعاب بيانات Commvault التي تم إلغاء تكرارها ومواصلة إلغاء تكرارها بعامل يزيد بمقدار 3 أضعاف عن إلغاء تكرار Commvault وحده، ما أدى إلى توفير كبير في التخزين. الآن، يمكن لأجهزة تخزين النسخ الاحتياطي ذات المستويات من ExaGrid استيعاب بيانات Commvault المضغوطة وغير المكررة وإلغاء تكرار البيانات.

يمكن لمستخدمي Commvault ترك كل من الضغط وإلغاء التكرار ممكّنًا في Commvault ويمكن لـ ExaGrid إلغاء التكرار بشكل أكبر – وهي ميزة لا يمكن أن يوفرها أي حل آخر لتخزين النسخ الاحتياطي.

قال Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid: "تواصل ExaGrid ابتكار وحدة تخزين النسخ الاحتياطي ذات المستويات ليس فقط لدعم أكثر من 25 تطبيقًا وأدوات مساعدة للنسخ الاحتياطي، ولكن أيضًا لدعم الميزات الفريدة وتقديم تكامل متقدم مع تطبيقات النسخ الاحتياطي الرائدة لتحسين الأداء وحماية البيانات". "نحن متحمسون لتقديم المزيد من المرونة لمستخدمي Commvault لتكوين نسخهم الاحتياطية بأي طريقة تعمل بشكل أفضل في بيئاتهم الفريدة مع القدرة على الاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها ExaGrid، بما في ذلك مضاعفة النسخ الاحتياطية التي توفرها Commvault ثلاث مرات.

قال Andrews: "شركة ExaGrid هي الشركة الوحيدة التي تركز بنسبة 100% على تخزين النسخ الاحتياطي ونحن ملتزمون بحل التحديات التي تواجهها المؤسسات غالبًا مع نسخها الاحتياطية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية". "سيؤدي هذا التحديث الجديد مع Commvault إلى تحقيق وفورات كبيرة في التخزين وتقليل تكلفة التخزين اللازمة للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل".

تتكامل ExaGrid مع Commvault لتوفير الفوائد التالية:



يسمح بتمكين ضغط Commvault

يسمح بتمكين إلغاء تكرار Commvault

إلغاء تكرار بيانات Commvault المضغوطة وغير المكررة لتوفير سعة تخزين إضافية. يتم زيادة نسبة إلغاء التكرار بمقدار 3 أضعاف

التكامل مع Commvault للتصريف والتعبئة لإدارة الوظائف الآلية

يمكن استخدام النسخ المتماثل من Commvault إلى موقع DR (نسخة DASH)، أو استخدام النسخ المتماثل من ExaGrid الذي ينقل فقط البيانات الملغاة لمزيد من توفير عرض النطاق الترددي لشبكة WAN

يمكن أن تعمل مع ضغط Commvault وإلغاء التكرار المعطل من أجل النسخ الاحتياطي والاستعادة بشكل أسرع

تسمح بنية التحجيم للمستخدمين ببساطة بإضافة أجهزة ExaGrid (التي تشمل المعالج والذاكرة والشبكات والقرص) مع نمو البيانات، والاحتفاظ بنافذة نسخ احتياطي ثابتة الطول

لدى ExaGrid طبقة فريدة غير مواجهة للشبكة لا يستطيع الفاعلون المهددون الوصول إليها، إلى جانب سياسة الحذف المتأخر وكائنات البيانات غير القابلة للتغيير من أجل التعافي من هجوم برامج الفدية

يتم إجراء التشفير على مستوى محرك الأقراص في نانو ثانية، ما يحرر خادم الوسائط مما يؤدي إلى زيادة الأداء بنسبة 20% إلى 30% يتضمن تخزين النسخ الاحتياطي ذو المستويات من ExaGrid العشرات من ميزات الأمان عبر التخزين القياسي

حول ExaGrid

توفر ExaGrid تخزين النسخ الاحتياطي ذو المستويات، مع منطقة تخزين فريدة لذاكرة التخزين المؤقت على القرص، ومخزن استعادة للنسخ طويل الأجل، وبنية قابلة للتوسيع. توفر منطقة هبوط ExaGrid أسرع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة واستعادة الأجهزة الظاهرية الفورية. يقدم المخزن متعدد المستويات أقل تكلفة للاحتفاظ طويل الأجل بالنسخ. تشتمل البنية القابلة للتوسع من ExaGrid على أجهزة كاملة وتضمن نافذة نسخ احتياطي بطول ثابت مع زيادة البيانات، ما يقضي على ترقيات الرافعة الشوكية باهظة الثمن وتقادم المنتج. توفر ExaGrid نهج تخزين النسخ الاحتياطي الوحيد من مستويين مع واجهة غير متصلة بشبكة الإنترنت، وتقنية تأجيل الحذف، وخاصية البرمجيات غير القابلة للتغيير للتعافي من هجمات برامج الفدية.

لدى ExaGrid مهندسو مبيعات على الأرض ومهندسو أنظمة ما قبل البيع في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا والبنلوكس والبرازيل وكندا وشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك ودول الشمال وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

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