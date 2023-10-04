شركة Exagrid توسع نطاق إلغاء التكرار بما يتجاوز Commvault

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ExaGrid ®، وهي الحل الوحيد لتخزين النسخ الاحتياطي متعدد المستويات في الصناعة، اليوم عن تحديث لتكاملها مع Commvault، وهو تطبيق نسخ احتياطي رائد في الصناعة ورائد عالميًا في حماية البيانات.
تدعم ExaGrid شركة Commvault لأكثر من 14 عامًا وتواصل تطوير وحدة تخزين النسخ الاحتياطي ذات المستويات لتحقيق قيمة لمستخدمي Commvault، الذين يمكنهم استخدام ExaGrid كهدف تخزين يتجاوز Commvault.
تمكنت وحدة تخزين النسخ الاحتياطي ذات المستويات من ExaGrid بالفعل من استيعاب بيانات Commvault التي تم إلغاء تكرارها ومواصلة إلغاء تكرارها بعامل يزيد بمقدار 3 أضعاف عن إلغاء تكرار Commvault وحده، ما أدى إلى توفير كبير في التخزين. الآن، يمكن لأجهزة تخزين النسخ الاحتياطي ذات المستويات من ExaGrid استيعاب بيانات Commvault المضغوطة وغير المكررة وإلغاء تكرار البيانات.
يمكن لمستخدمي Commvault ترك كل من الضغط وإلغاء التكرار ممكّنًا في Commvault ويمكن لـ ExaGrid إلغاء التكرار بشكل أكبر – وهي ميزة لا يمكن أن يوفرها أي حل آخر لتخزين النسخ الاحتياطي.
قال Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid: "تواصل ExaGrid ابتكار وحدة تخزين النسخ الاحتياطي ذات المستويات ليس فقط لدعم أكثر من 25 تطبيقًا وأدوات مساعدة للنسخ الاحتياطي، ولكن أيضًا لدعم الميزات الفريدة وتقديم تكامل متقدم مع تطبيقات النسخ الاحتياطي الرائدة لتحسين الأداء وحماية البيانات". "نحن متحمسون لتقديم المزيد من المرونة لمستخدمي Commvault لتكوين نسخهم الاحتياطية بأي طريقة تعمل بشكل أفضل في بيئاتهم الفريدة مع القدرة على الاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها ExaGrid، بما في ذلك مضاعفة النسخ الاحتياطية التي توفرها Commvault ثلاث مرات.
قال Andrews: "شركة ExaGrid هي الشركة الوحيدة التي تركز بنسبة 100% على تخزين النسخ الاحتياطي ونحن ملتزمون بحل التحديات التي تواجهها المؤسسات غالبًا مع نسخها الاحتياطية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية". "سيؤدي هذا التحديث الجديد مع Commvault إلى تحقيق وفورات كبيرة في التخزين وتقليل تكلفة التخزين اللازمة للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل".
تتكامل ExaGrid مع Commvault لتوفير الفوائد التالية:
يسمح بتمكين ضغط Commvault يسمح بتمكين إلغاء تكرار Commvault إلغاء تكرار بيانات Commvault المضغوطة وغير المكررة لتوفير سعة تخزين إضافية. يتم زيادة نسبة إلغاء التكرار بمقدار 3 أضعاف التكامل مع Commvault للتصريف والتعبئة لإدارة الوظائف الآلية يمكن استخدام النسخ المتماثل من Commvault إلى موقع DR (نسخة DASH)، أو استخدام النسخ المتماثل من ExaGrid الذي ينقل فقط البيانات الملغاة لمزيد من توفير عرض النطاق الترددي لشبكة WAN يمكن أن تعمل مع ضغط Commvault وإلغاء التكرار المعطل من أجل النسخ الاحتياطي والاستعادة بشكل أسرع تسمح بنية التحجيم للمستخدمين ببساطة بإضافة أجهزة ExaGrid (التي تشمل المعالج والذاكرة والشبكات والقرص) مع نمو البيانات، والاحتفاظ بنافذة نسخ احتياطي ثابتة الطول لدى ExaGrid طبقة فريدة غير مواجهة للشبكة لا يستطيع الفاعلون المهددون الوصول إليها، إلى جانب سياسة الحذف المتأخر وكائنات البيانات غير القابلة للتغيير من أجل التعافي من هجوم برامج الفدية يتم إجراء التشفير على مستوى محرك الأقراص في نانو ثانية، ما يحرر خادم الوسائط مما يؤدي إلى زيادة الأداء بنسبة 20% إلى 30% يتضمن تخزين النسخ الاحتياطي ذو المستويات من ExaGrid العشرات من ميزات الأمان عبر التخزين القياسي
حول ExaGrid
توفر ExaGrid تخزين النسخ الاحتياطي ذو المستويات، مع منطقة تخزين فريدة لذاكرة التخزين المؤقت على القرص، ومخزن استعادة للنسخ طويل الأجل، وبنية قابلة للتوسيع. توفر منطقة هبوط ExaGrid أسرع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة واستعادة الأجهزة الظاهرية الفورية. يقدم المخزن متعدد المستويات أقل تكلفة للاحتفاظ طويل الأجل بالنسخ. تشتمل البنية القابلة للتوسع من ExaGrid على أجهزة كاملة وتضمن نافذة نسخ احتياطي بطول ثابت مع زيادة البيانات، ما يقضي على ترقيات الرافعة الشوكية باهظة الثمن وتقادم المنتج. توفر ExaGrid نهج تخزين النسخ الاحتياطي الوحيد من مستويين مع واجهة غير متصلة بشبكة الإنترنت، وتقنية تأجيل الحذف، وخاصية البرمجيات غير القابلة للتغيير للتعافي من هجمات برامج الفدية.
لدى ExaGrid مهندسو مبيعات على الأرض ومهندسو أنظمة ما قبل البيع في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا والبنلوكس والبرازيل وكندا وشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك ودول الشمال وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
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