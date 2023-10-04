AVEVA تحقق حالة كفاءة الطاقة AWS

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --أعلنت AVEVA ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، والتي تقود التحول الرقمي والاستدامة، عن تحقيقها حالة الكفاءة Amazon Web Services (AWS) Energy Competency . ويأتي هذا التكريم اعترافًا بخبرة AVEVA في مساعدة العملاء على الاستفادة من تقنية AWS السحابية لتحويل الأنظمة الصناعية المعقدة وتسريع الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.

تعد AVEVA واحدة من سبع شركات فقط حاصلة على حالة كفاءة الطاقة AWS لمصادر الطاقة الجديدة، من بين أكثر من 7 آلاف شريك مدرج في AWS.

وقال Bry Dillon ، نائب الرئيس الأول للشركاء وتطوير الأعمال في شركة AVEVA : "تتعاون AVEVA وAWS في تمكين التحول في القطاع الصناعي من خلال تقديم حلول برمجية متميزة ومبتكرة تعمل على تسريع تحول الطاقة. تشير حالة كفاءة الطاقة لدى AWS إلى كيفية الجمع بين المرونة والابتكار واتساع نطاق قدرات الخدمة جنبًا إلى جنب مع مجموعة AVEVA الواسعة من حلول SaaS الصناعية، ما يمكّن الشركات من أن تصبح أكثر اتصالاً ومرونة على الطريق نحو تحقيق مستقبل منخفض الكربون.

تؤكد AWS Energy Competency Status على نجاح عملاء AVEVA المُثبت في تطوير الحلول عبر سلسلة القيمة، بدءًا من تصميم الإنتاج ومرحلة البناء، وحتى عمليات الأصول وتحسينها، بما في ذلك حلول الطاقة الجديدة. للحصول على التعيين، يخضع شركاء AWS لعملية تحقق فنية صارمة، بما في ذلك التدقيق المرجعي للعميل.

تتيح AWS حلولاً قابلة للتطوير ومرنة وفعالة من حيث التكلفة بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات العالمية. ولدعم التكامل والنشر السلس لهذه الحلول، أنشأت AWS برنامج الكفاءة، AWS Competency، لمساعدة العملاء في تحديد شركاء AWS ذوي المعرفة والخبرة العميقة في الصناعة.

يمكن للأدوات الرقمية المتاحة اليوم أن تساهم بما يصل إلى 20% من التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة اللازمة للوصول إلى مسارات الصافي الصفري لعام 2050، والتي حددتها وكالة الطاقة الدولية (IEA) لصناعات الطاقة والمواد والتنقل. توفر AVEVA حلولاً برمجية صناعية مصممة خصوصًا لمساعدة المؤسسات في مختلف الصناعات في إدارة الطلب على الطاقة وتحسين عمليات المؤسسات وتتبع الانبعاثات وقياسها. ومن جهة العرض، تدعم حلول AVEVA توسيع نظام الطاقة بأكمله، مما يساعد رواد صناعة الطاقة المنخفضة الكربون في تقليل تكلفة التقنيات في مرحلة العرض أو النموذج الأولي، مثل الهيدروجين النظيف واحتجاز الكربون على نطاق واسع.

لقد تمكَّن عملاء مثل Veolia Water، وهي شركة رائدة عالميًا في مرافق وأنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي للعملاء الصناعيين والسلطات العامة، من تحقيق تحسين بنسبة 20% في مرونة تكنولوجيا المعلومات والموارد المحررة باستخدام حلول AVEVA الهندسية وسحابة AWS. ولقد تم تقليل مدة جمعها للمعلومات من أسبوع واحد إلى 24 ساعة، كما تم تقليل وقت استجابة العطاء من 24 يومًا إلى 24 ساعة.

معلومات عن AVEVA

AVEVA هي شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، تحمل شعلة الإبداع للحث على الاستخدام المسؤول لموارد العالم. تتيح منصة وتطبيقات السحابة الصناعية الآمنة للشركات الاستفادة من قوة معلوماتها وتحسين التعاون مع العملاء والموردين والشركاء.

ويعتمد أكثر من 20 ألف شركة في أكثر من 100 دولة على AVEVA لما تقدمه من مساعدة في توفير أساسيات الحياة: الطاقة الآمنة والموثوق بها والغذاء والأدوية والبنية التحتية والمزيد. ومن خلال ربط الأشخاص بمعلومات موثوق بها ورؤى غنية بالذكاء الاصطناعي، تمكن AVEVA فرق العمل من تصميم الهندسة بكفاءة وتحسين العمليات، ما يدفع النمو والاستدامة.

تدعم AVEVA العملاء بحلول مفتوحة وخبرة أكثر من 6400 موظف و5000 شريك و5700 مطور معتمد. ويقع المقر الرئيسي لشركة AVEVA في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وتجري عملياتها في أنحاء العالم كافة. اعرف أكثر على

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