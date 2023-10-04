AVEVA تحقق حالة كفاءة الطاقة AWS

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --أعلنت AVEVA ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، والتي تقود التحول الرقمي والاستدامة، عن تحقيقها حالة الكفاءة Amazon Web Services (AWS) Energy Competency . ويأتي هذا التكريم اعترافًا بخبرة AVEVA في مساعدة العملاء على الاستفادة من تقنية AWS السحابية لتحويل الأنظمة الصناعية المعقدة وتسريع الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.
تعد AVEVA واحدة من سبع شركات فقط حاصلة على حالة كفاءة الطاقة AWS لمصادر الطاقة الجديدة، من بين أكثر من 7 آلاف شريك مدرج في AWS.
وقال Bry Dillon ، نائب الرئيس الأول للشركاء وتطوير الأعمال في شركة AVEVA : "تتعاون AVEVA وAWS في تمكين التحول في القطاع الصناعي من خلال تقديم حلول برمجية متميزة ومبتكرة تعمل على تسريع تحول الطاقة. تشير حالة كفاءة الطاقة لدى AWS إلى كيفية الجمع بين المرونة والابتكار واتساع نطاق قدرات الخدمة جنبًا إلى جنب مع مجموعة AVEVA الواسعة من حلول SaaS الصناعية، ما يمكّن الشركات من أن تصبح أكثر اتصالاً ومرونة على الطريق نحو تحقيق مستقبل منخفض الكربون.
تؤكد AWS Energy Competency Status على نجاح عملاء AVEVA المُثبت في تطوير الحلول عبر سلسلة القيمة، بدءًا من تصميم الإنتاج ومرحلة البناء، وحتى عمليات الأصول وتحسينها، بما في ذلك حلول الطاقة الجديدة. للحصول على التعيين، يخضع شركاء AWS لعملية تحقق فنية صارمة، بما في ذلك التدقيق المرجعي للعميل.
تتيح AWS حلولاً قابلة للتطوير ومرنة وفعالة من حيث التكلفة بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات العالمية. ولدعم التكامل والنشر السلس لهذه الحلول، أنشأت AWS برنامج الكفاءة، AWS Competency، لمساعدة العملاء في تحديد شركاء AWS ذوي المعرفة والخبرة العميقة في الصناعة.
يمكن للأدوات الرقمية المتاحة اليوم أن تساهم بما يصل إلى 20% من التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة اللازمة للوصول إلى مسارات الصافي الصفري لعام 2050، والتي حددتها وكالة الطاقة الدولية (IEA) لصناعات الطاقة والمواد والتنقل. توفر AVEVA حلولاً برمجية صناعية مصممة خصوصًا لمساعدة المؤسسات في مختلف الصناعات في إدارة الطلب على الطاقة وتحسين عمليات المؤسسات وتتبع الانبعاثات وقياسها. ومن جهة العرض، تدعم حلول AVEVA توسيع نظام الطاقة بأكمله، مما يساعد رواد صناعة الطاقة المنخفضة الكربون في تقليل تكلفة التقنيات في مرحلة العرض أو النموذج الأولي، مثل الهيدروجين النظيف واحتجاز الكربون على نطاق واسع.
لقد تمكَّن عملاء مثل Veolia Water، وهي شركة رائدة عالميًا في مرافق وأنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي للعملاء الصناعيين والسلطات العامة، من تحقيق تحسين بنسبة 20% في مرونة تكنولوجيا المعلومات والموارد المحررة باستخدام حلول AVEVA الهندسية وسحابة AWS. ولقد تم تقليل مدة جمعها للمعلومات من أسبوع واحد إلى 24 ساعة، كما تم تقليل وقت استجابة العطاء من 24 يومًا إلى 24 ساعة.
معلومات عن AVEVA
AVEVA هي شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، تحمل شعلة الإبداع للحث على الاستخدام المسؤول لموارد العالم. تتيح منصة وتطبيقات السحابة الصناعية الآمنة للشركات الاستفادة من قوة معلوماتها وتحسين التعاون مع العملاء والموردين والشركاء.
ويعتمد أكثر من 20 ألف شركة في أكثر من 100 دولة على AVEVA لما تقدمه من مساعدة في توفير أساسيات الحياة: الطاقة الآمنة والموثوق بها والغذاء والأدوية والبنية التحتية والمزيد. ومن خلال ربط الأشخاص بمعلومات موثوق بها ورؤى غنية بالذكاء الاصطناعي، تمكن AVEVA فرق العمل من تصميم الهندسة بكفاءة وتحسين العمليات، ما يدفع النمو والاستدامة.
تدعم AVEVA العملاء بحلول مفتوحة وخبرة أكثر من 6400 موظف و5000 شريك و5700 مطور معتمد. ويقع المقر الرئيسي لشركة AVEVA في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وتجري عملياتها في أنحاء العالم كافة. اعرف أكثر على
حقوق الطبع والنشر © 2023 لشركة AVEVA Solutions المحدودة. كل الحقوق محفوظة. AVEVA وشعارات AVEVA وأسماء منتجات AVEVA هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمجموعة AVEVA أو الشركات التابعة لها في المملكة المتحدة وبلدان أخرى. العلامات التجارية وأسماء المنتجات الأخرى هي علامات تجارية لشركاتها المعنية.
MENAFN04102023004146001356ID1107186096