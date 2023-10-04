Northern Trust تُعيَّن كأمين حفظ من قبل صندوق أبوظبي للتقاعد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Northern Trust (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NTRS) اليوم عن تعيينها من قبل صندوق أبوظبي للتقاعد (ADPF) (اعتباراً من 1 يناير 2024) لتقديم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات الحفظ العالمي، والإدارة البديلة للأصول من خلال حلول المكاتب الأمامية، وحلول السيولة، وتحليلات الأداء والمخاطر، ومراقبة الامتثال.

صندوق أبوظبي للتقاعد (ADPF) عبارة عن مجموعة متنامية من أصول المعاشات التقاعدية المدعومة بثروات سيادية في الشرق الأوسط. يتولى صندوق أبوظبي للتقاعد إدارة الاشتراكات والمعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المنتسبين إلى القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، كما يقدم خدماته للمتقاعدين والمستفيدين منهم. ويتمثل التزامه في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للزبائن وضمان كفاءة استراتيجيته الاستثمارية.

تم اختيار Northern Trust من قبل صندوق أبوظبي للتقاعد نظراً لخبرتها في خدمة الأصول المصممة خصيصاً لأصحاب الأصول المعقدة، والتزامها تجاه المنطقة والحلول التي تجمع المحاسبة وإعداد التقارير والتحليلات في كل من الأصول العامة والخاصة. وسيشرك صندوق أبو ظبي للتقاعد قدرات Northern Trust لإدارة علاقات الزبائن، وذلك من خلال حلول المكتب الأمامي التي يقدمها، لمساعدتهم في تخصيص الاستثمارات وإدارة السيولة وتحسين المحافظ الاستثمارية.

وفي هذا الصدد، علق James Wright، رئيس إدارة الأصول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Northern Trust، قائلاً: "نحن سعداء بتعيين صندوق أبوظبي للتقاعد لنا كأمين حفظ عالمي له. وبوصفنا مزوداً رائداً في المنطقة يتمتع بأكثر من 35 عاماً من الخبرة في خدمة الزبائن في الشرق الأوسط، فإننا متحمسون لمواصلة النمو في السوق وملتزمون بتقديم حلول تتمحور حول الزبائن لأصحاب الأصول الكبيرة والمعقدة.

ومن جهته، علق علي القمزي، الرئيس التنفيذي للعمليات الاستثمارية في صندوق أبوظبي للتقاعد، قائلاً: "برزت Northern Trust بسبب تركيزها على مالكي الأصول، وخاصة أولئك الذين لديهم مخصصات متطورة عبر الأصول العامة والخاصة. إن قدرتهم على التكيف مع المشهد المالي المتطور، كما يتضح من استثمارهم في التكنولوجيا وتطوير الحلول التي تستهدف صناديق مثل صندوقنا، مهمة بالنسبة لنا أثناء نمونا وتتطور احتياجاتنا لتخصيص الأصول".

مع أكثر من 1.800 زبون عالمي مالك للأصول عبر صناديق الثروة السيادية والشركات والصناديق غير الربحية والصناديق العامة وشركات التأمين والبنوك المركزية، تلتزم Northern Trust التزاماً لا يتزعزع لدعم الاحتياجات المتزايدة التطور لمالكي الأصول المعقدة ومخصصيها.

نبذة عن Northern Trust

Northern Trust (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NTRS) هي شركة رائدة في مجال إدارة الثروات وخدمة الأصول وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأسر والأفراد الميسورين. تأسست Northern Trust في شيكاغو عام 1889، ولها وجود عالمي مع مكاتب في 25 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة، وفي 22 موقعاً في كندا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. واعتباراً من 30 يونيو 2023، بلغت قيمة الأصول الخاضعة لإشراف/إدارة Northern Trust ما يصل إلى 14.5 تريليون دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها 1.4 تريليون دولار أمريكي. ولأكثر من 130 عاماً، اكتسبت Northern Trust تميزها كشركة رائدة في مجال الخدمات الاستثنائية والخبرة المالية والنزاهة والابتكار. تفضل بزيارتنا على northerntrust . تابعنا على X (Twitter سابقاً) NorthernTrust@ أو Northern Trust Corporation على LinkedIn .

المكتب الرئيسي لـ Northern Trust Corporation: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A، تأسست بمسؤولية محدودة في الولايات المتحدة. يمكن العثور على المعلومات القانونية والتنظيمية العالمية على .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.