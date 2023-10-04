Northern Trust تُعيَّن كأمين حفظ من قبل صندوق أبوظبي للتقاعد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Northern Trust (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NTRS) اليوم عن تعيينها من قبل صندوق أبوظبي للتقاعد (ADPF) (اعتباراً من 1 يناير 2024) لتقديم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات الحفظ العالمي، والإدارة البديلة للأصول من خلال حلول المكاتب الأمامية، وحلول السيولة، وتحليلات الأداء والمخاطر، ومراقبة الامتثال.
صندوق أبوظبي للتقاعد (ADPF) عبارة عن مجموعة متنامية من أصول المعاشات التقاعدية المدعومة بثروات سيادية في الشرق الأوسط. يتولى صندوق أبوظبي للتقاعد إدارة الاشتراكات والمعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المنتسبين إلى القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، كما يقدم خدماته للمتقاعدين والمستفيدين منهم. ويتمثل التزامه في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للزبائن وضمان كفاءة استراتيجيته الاستثمارية.
تم اختيار Northern Trust من قبل صندوق أبوظبي للتقاعد نظراً لخبرتها في خدمة الأصول المصممة خصيصاً لأصحاب الأصول المعقدة، والتزامها تجاه المنطقة والحلول التي تجمع المحاسبة وإعداد التقارير والتحليلات في كل من الأصول العامة والخاصة. وسيشرك صندوق أبو ظبي للتقاعد قدرات Northern Trust لإدارة علاقات الزبائن، وذلك من خلال حلول المكتب الأمامي التي يقدمها، لمساعدتهم في تخصيص الاستثمارات وإدارة السيولة وتحسين المحافظ الاستثمارية.
وفي هذا الصدد، علق James Wright، رئيس إدارة الأصول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Northern Trust، قائلاً: "نحن سعداء بتعيين صندوق أبوظبي للتقاعد لنا كأمين حفظ عالمي له. وبوصفنا مزوداً رائداً في المنطقة يتمتع بأكثر من 35 عاماً من الخبرة في خدمة الزبائن في الشرق الأوسط، فإننا متحمسون لمواصلة النمو في السوق وملتزمون بتقديم حلول تتمحور حول الزبائن لأصحاب الأصول الكبيرة والمعقدة.
ومن جهته، علق علي القمزي، الرئيس التنفيذي للعمليات الاستثمارية في صندوق أبوظبي للتقاعد، قائلاً: "برزت Northern Trust بسبب تركيزها على مالكي الأصول، وخاصة أولئك الذين لديهم مخصصات متطورة عبر الأصول العامة والخاصة. إن قدرتهم على التكيف مع المشهد المالي المتطور، كما يتضح من استثمارهم في التكنولوجيا وتطوير الحلول التي تستهدف صناديق مثل صندوقنا، مهمة بالنسبة لنا أثناء نمونا وتتطور احتياجاتنا لتخصيص الأصول".
مع أكثر من 1.800 زبون عالمي مالك للأصول عبر صناديق الثروة السيادية والشركات والصناديق غير الربحية والصناديق العامة وشركات التأمين والبنوك المركزية، تلتزم Northern Trust التزاماً لا يتزعزع لدعم الاحتياجات المتزايدة التطور لمالكي الأصول المعقدة ومخصصيها.
نبذة عن Northern Trust
Northern Trust (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NTRS) هي شركة رائدة في مجال إدارة الثروات وخدمة الأصول وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأسر والأفراد الميسورين. تأسست Northern Trust في شيكاغو عام 1889، ولها وجود عالمي مع مكاتب في 25 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة، وفي 22 موقعاً في كندا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. واعتباراً من 30 يونيو 2023، بلغت قيمة الأصول الخاضعة لإشراف/إدارة Northern Trust ما يصل إلى 14.5 تريليون دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها 1.4 تريليون دولار أمريكي. ولأكثر من 130 عاماً، اكتسبت Northern Trust تميزها كشركة رائدة في مجال الخدمات الاستثنائية والخبرة المالية والنزاهة والابتكار. تفضل بزيارتنا على northerntrust . تابعنا على X (Twitter سابقاً) NorthernTrust@ أو Northern Trust Corporation على LinkedIn .
المكتب الرئيسي لـ Northern Trust Corporation: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A، تأسست بمسؤولية محدودة في الولايات المتحدة. يمكن العثور على المعلومات القانونية والتنظيمية العالمية على .
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