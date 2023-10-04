كشف بحث Economist Impact عن أن 85% من المؤسسات غير قادرة على التكيُّف مع الأوضاع الراهنة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Planview، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إدارة المحافظ وتدفق القيمة، عن نتائج دراسة عالمية بعنوان، "رأب الفجوة: تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس ،" أجرتها Economist Impact، الهيئة البحثية التابعة لمجلة The Economist, وبتكليف من Planview. تكشف الدراسة عن العديد من الحالات الشائعة التي تعذَّر فيها تنفيذ الاستراتيجيات، ومن ثمَّ، عدم القدرة على تطبيق المبادرات الرقمية المهمة بنجاح. وتظهر النتائج واقعًا صارخًا: إذا لم تبادِر الشركات بتسريع الجهود الرامية إلى رأب الفجوة بين الاستراتيجية والعمل، فإن العواقب ستكون وخيمة: جهد ضائع في العمل، وتكبُّد تكاليف غارقة، وتحولات رقمية فاشلة، والتهديد بعدم القدرة على مواكبة العصر.

"في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، واضطرابات السوق، والتقدُّم السريع لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتزايد حتمية الرقمنة التي تؤثر على كل صناعة، فإن إيقاع التغيير والتعقيد المصاحب لعملية صنع القرار يتزايد بشكل مطرد. تختبر المؤسسات في جميع أنحاء العالم واقع "التكيُّف أو التطوُّر أو التلاشي". ومع ذلك، فإن 15% فقط من المديرين التنفيذيين واثقون من قدرة شركاتهم على التكيُّف مع التغيير" حسبما صرَّح Razat Gaurav، المدير التنفيذي في Planview. "يجب أن تكون الشركات قادرة على تحديد أولويات مبادراتها في بيئة تفتقر إلى رأس المال والقدرات، وتحليل مبادرات مشاريعها ومنتجاتها وتكييفها بسرعة، واتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج مهمة ومثمرة. العامل الأساسي هو ربط استراتيجية الشركة وكيفية تنفيذ العمل في جميع مناحي الشركة.

وإذ يثير جزعها عدم الفعالية والجهد الضائع في عملية التحوُّل الرقمي، أجرت مجلة Economist Impact استبيانًا عالميًا ضم 600 مدير تنفيذي في سبعة بلدان وستة صناعات. وكشفت نتائج التقرير من بين أخرى، أن 14% فقط من المديرين التنفيذيين أعربوا عن ثقتهم في تطبيق حوكمة عملية صنع القرار في شركاتهم. وتشمل النتائج الرئيسية الأخرى ما يلي:



يحتاج 84% من المديرين التنفيذيين إلى تحسين عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات.

أبلغ 1/3 عن التحديات المتعلقة بالعمليات والمقاييس والبيانات باعتبارها عراقيل حرجة في تقييم التقدُّم المُحرز في المبادرات المرتبطة باستراتيجية العمل.

يتراءى لمعظم المشاركين في الاستبيان أن مؤسساتهم بحاجة إلى تحسين مستوى المساءلة في تنفيذ الاستراتيجية (86%) وتحديد الأهداف وأنظمة مراقبة الأداء (84%). والأهم من ذلك، أن 20% فقط من المديرين التنفيذيين تنتابهم حالة من الثقة في الموارد المخصَّصة للتنفيذ.

سلط البحث الذي أجرته Economist Impact إطارًا مترابطًا ومتشابكًا لقيادة التغيير لمعالجة عمليات التعطُّل هذه. وباعتباره برنامج عمل لرأب الفجوة بين تنفيذ الاستراتيجية، يركز التقرير على خمس توصيات - المواءمة، والمساءلة، وتوفير الموارد، والمرونة، والثقافة.

صرَّحت Rhonda Hiatt، مستشارة استراتيجية الشركة قائلة: "عندما تكون هناك رؤية جلية وواضحة عن الاستراتيجية، يصبح من الممكن التأكُّد من تطبيقها على هيئة مراحل بفعالية في جميع مناحي المؤسسة، صعودًا وهبوطًا وجانبيًا". "وهذا يُمكِّن المديرين التنفيذيين من التأكُّد من أن الجميع يسلكون نفس المسار."

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اقتباسات

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3 رأب الفجوة: تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس. تم إجراء الاستبيان، الذي وضعته Economist Impact وبتكليف من Planview، في سبع دول (أستراليا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) وفي ست صناعات (الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا، والتصنيع، والبيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول). تحقق معظم الشركات التي شملتها الدراسة إيرادات سنوية تزيد عن مليار دولار أمريكي.

منهجية البحث

هذه النتائج مستمدة من أحد الأبحاث المكتبية وأحد الاستبيانات العالمية التي أجرتها Economist Impact في أبريل ومايو 2023 لـ 600 مدير تنفيذي في سبع دول (أستراليا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) وفي ست صناعات (الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا، والتصنيع، والبيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول). وتم استكمال النتائج المستخلصة برؤى مستمدة من سلسلة من المقابلات مع الخبراء. لمعرفة المزيد عن منهجية البحث والنتائج التفصيلية،انتقِل هنا .

المزيد من المعلومات عن Economist Impact: تجمع بين دقة مراكز التفكير وصرامتها وإبداع إحدى العلامات التجارية الإعلامية لخلق حالة من التفاعل مع جمهور عالمي مؤثر. تتعاون Economist Impact مع الشركات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية والحكومات عبر موضوعات كبيرة، بما في ذلك الاستدامة والصحة والشكل المتغير للعولمة لتحفيز التغيير وتمكين التقدم.

نبذة عن Planview

لدى Planview مهمة واحدة: بناء مستقبل العمل المترابط والمتصل، من الأفكار إلى التأثير. تساعد Planview المؤسسات على تسريع وتيرة إنجاز الأمور بالغة الأهمية، ودعم عملائنا بدءًا من الحاجة إلى السرعة، ومن الشغف إلى التقدم، ومن تحمُّل المصاريف العامة إلى التحسين. تدعم منصة الحلول المترابطة والمتصلة لدينا الأعمال والتحوُّلات الرقمية لأكثر من 4500 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك 59 من قائمة Fortune 100. تُمكِّن Planview المؤسسات على تحسين وقت الدخول إلى الأسواق والقدرة على التنبؤ، وزيادة الكفاءة لإطلاق العنان للقدرات، والتأكُّد من أن مبادراتها الأكثر استراتيجية تحقق نتائج الأعمال المرجوة. تعرَّف على المزيد من المعلومات عن محفظتنا على planview ، وتواصل معنا على لينكد إن وتويتر .

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