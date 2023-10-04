كشف بحث Economist Impact عن أن 85% من المؤسسات غير قادرة على التكيُّف مع الأوضاع الراهنة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Planview، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إدارة المحافظ وتدفق القيمة، عن نتائج دراسة عالمية بعنوان، "رأب الفجوة: تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس ،" أجرتها Economist Impact، الهيئة البحثية التابعة لمجلة The Economist, وبتكليف من Planview. تكشف الدراسة عن العديد من الحالات الشائعة التي تعذَّر فيها تنفيذ الاستراتيجيات، ومن ثمَّ، عدم القدرة على تطبيق المبادرات الرقمية المهمة بنجاح. وتظهر النتائج واقعًا صارخًا: إذا لم تبادِر الشركات بتسريع الجهود الرامية إلى رأب الفجوة بين الاستراتيجية والعمل، فإن العواقب ستكون وخيمة: جهد ضائع في العمل، وتكبُّد تكاليف غارقة، وتحولات رقمية فاشلة، والتهديد بعدم القدرة على مواكبة العصر.
"في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، واضطرابات السوق، والتقدُّم السريع لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتزايد حتمية الرقمنة التي تؤثر على كل صناعة، فإن إيقاع التغيير والتعقيد المصاحب لعملية صنع القرار يتزايد بشكل مطرد. تختبر المؤسسات في جميع أنحاء العالم واقع "التكيُّف أو التطوُّر أو التلاشي". ومع ذلك، فإن 15% فقط من المديرين التنفيذيين واثقون من قدرة شركاتهم على التكيُّف مع التغيير" حسبما صرَّح Razat Gaurav، المدير التنفيذي في Planview. "يجب أن تكون الشركات قادرة على تحديد أولويات مبادراتها في بيئة تفتقر إلى رأس المال والقدرات، وتحليل مبادرات مشاريعها ومنتجاتها وتكييفها بسرعة، واتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج مهمة ومثمرة. العامل الأساسي هو ربط استراتيجية الشركة وكيفية تنفيذ العمل في جميع مناحي الشركة.
وإذ يثير جزعها عدم الفعالية والجهد الضائع في عملية التحوُّل الرقمي، أجرت مجلة Economist Impact استبيانًا عالميًا ضم 600 مدير تنفيذي في سبعة بلدان وستة صناعات. وكشفت نتائج التقرير من بين أخرى، أن 14% فقط من المديرين التنفيذيين أعربوا عن ثقتهم في تطبيق حوكمة عملية صنع القرار في شركاتهم. وتشمل النتائج الرئيسية الأخرى ما يلي:
يحتاج 84% من المديرين التنفيذيين إلى تحسين عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات.
أبلغ 1/3 عن التحديات المتعلقة بالعمليات والمقاييس والبيانات باعتبارها عراقيل حرجة في تقييم التقدُّم المُحرز في المبادرات المرتبطة باستراتيجية العمل.
يتراءى لمعظم المشاركين في الاستبيان أن مؤسساتهم بحاجة إلى تحسين مستوى المساءلة في تنفيذ الاستراتيجية (86%) وتحديد الأهداف وأنظمة مراقبة الأداء (84%).
والأهم من ذلك، أن 20% فقط من المديرين التنفيذيين تنتابهم حالة من الثقة في الموارد المخصَّصة للتنفيذ.
سلط البحث الذي أجرته Economist Impact إطارًا مترابطًا ومتشابكًا لقيادة التغيير لمعالجة عمليات التعطُّل هذه. وباعتباره برنامج عمل لرأب الفجوة بين تنفيذ الاستراتيجية، يركز التقرير على خمس توصيات - المواءمة، والمساءلة، وتوفير الموارد، والمرونة، والثقافة.
صرَّحت Rhonda Hiatt، مستشارة استراتيجية الشركة قائلة: "عندما تكون هناك رؤية جلية وواضحة عن الاستراتيجية، يصبح من الممكن التأكُّد من تطبيقها على هيئة مراحل بفعالية في جميع مناحي المؤسسة، صعودًا وهبوطًا وجانبيًا". "وهذا يُمكِّن المديرين التنفيذيين من التأكُّد من أن الجميع يسلكون نفس المسار."
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اقتباسات
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3 رأب الفجوة: تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس. تم إجراء الاستبيان، الذي وضعته Economist Impact وبتكليف من Planview، في سبع دول (أستراليا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) وفي ست صناعات (الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا، والتصنيع، والبيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول). تحقق معظم الشركات التي شملتها الدراسة إيرادات سنوية تزيد عن مليار دولار أمريكي.
منهجية البحث
هذه النتائج مستمدة من أحد الأبحاث المكتبية وأحد الاستبيانات العالمية التي أجرتها Economist Impact في أبريل ومايو 2023 لـ 600 مدير تنفيذي في سبع دول (أستراليا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) وفي ست صناعات (الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا، والتصنيع، والبيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول). وتم استكمال النتائج المستخلصة برؤى مستمدة من سلسلة من المقابلات مع الخبراء. لمعرفة المزيد عن منهجية البحث والنتائج التفصيلية،انتقِل هنا .
المزيد من المعلومات عن Economist Impact: تجمع بين دقة مراكز التفكير وصرامتها وإبداع إحدى العلامات التجارية الإعلامية لخلق حالة من التفاعل مع جمهور عالمي مؤثر. تتعاون Economist Impact مع الشركات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية والحكومات عبر موضوعات كبيرة، بما في ذلك الاستدامة والصحة والشكل المتغير للعولمة لتحفيز التغيير وتمكين التقدم.
نبذة عن Planview
لدى Planview مهمة واحدة: بناء مستقبل العمل المترابط والمتصل، من الأفكار إلى التأثير. تساعد Planview المؤسسات على تسريع وتيرة إنجاز الأمور بالغة الأهمية، ودعم عملائنا بدءًا من الحاجة إلى السرعة، ومن الشغف إلى التقدم، ومن تحمُّل المصاريف العامة إلى التحسين. تدعم منصة الحلول المترابطة والمتصلة لدينا الأعمال والتحوُّلات الرقمية لأكثر من 4500 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك 59 من قائمة Fortune 100. تُمكِّن Planview المؤسسات على تحسين وقت الدخول إلى الأسواق والقدرة على التنبؤ، وزيادة الكفاءة لإطلاق العنان للقدرات، والتأكُّد من أن مبادراتها الأكثر استراتيجية تحقق نتائج الأعمال المرجوة. تعرَّف على المزيد من المعلومات عن محفظتنا على planview ، وتواصل معنا على لينكد إن وتويتر .
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