Backlight تحقق امتثال SOC 2 بشأن منصة إدارة المشاريع الإبداعية الخاصة بها، Ftrack

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت الشركة العالمية لتكنولوجيا الإعلام والترفيه Backlight اليوم أن منصة إدارة المشاريع الإبداعية الحائزة على جوائز، ftrack، قد حققت امتثالاً لضوابط النظام والتنظيم 2 (SOC 2) من النوع الأول. وبات يمكن الآن لمستخدمي منصة ftrack ‏- ftrack Studio وftrack Review - العمل بثقة، مطمئنين إلى أن مشاريعهم محمية بموجب معايير صارمة لحماية البيانات على النحو الذي حدده المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين American Institute of CPAs (AICPA).

قال Mikael Wahlberg، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في Backlight Creative: "مع استمرارنا في التطور في عالم اليوم لا يكتفي بالابتكار فحسب، بل يتطلب الثقة أيضًا، يعد تحقيق الامتثال لـ SOC 2 علامة فارقة كبيرة بالنسبة لـ ftrack. لقد انصب تركيزنا دائمًا على تمكين العقول المبدعة لتحقيق رؤيتها على أرض الواقع، ومن الضروري أن يتمكنوا من القيام بذلك بثقة في أمان منتجاتنا. إن هذا الامتثال الأخير والتزام ftrack المستمر بالأمان يمنح العملاء الثقة بأنهم عندما يقومون بإنشاء مشاريع استثنائية والتعاون فيها وتقديمها باستخدام تقنية Backlight، فإن أمنهم سيكون على رأس أولوياتنا."

يعد تحقيق الامتثال لـ SOC 2 خطوة حاسمة لأي شركة يعهد إليها بمعلومات حساسة، مثل الملكية الفكرية والبيانات الشخصية. ويمكن لعملاء ftrack، سواء كان لديهم رسوم متحركة معقدة أو أفلام عالية المخاطر، التأكد من أن بياناتهم المهمة محمية بواسطة برنامج أمني وحل إدارة مخاطر يتم تدقيقه بشكل مستقل.

وقال Benjamin Desbois، الرئيس التنفيذي للعمليات في Backlight: "تشمل مشاريع عملائنا الأفلام السينمائية الرائجة التي تعد حماية البيانات فيها جزءًا لا يتجزأ من تحقيق النجاح. إن هذا الاجتياز الناجح لتدقيق SOC 2 الذي أحرزناه هو دليل لا يدحض على التفاني والاهتمام والرعاية التي نقدمها لأمن مشاريع عملائنا عبر مسارات العمل كلها - سواء العمل الإبدعي اأو التوزيع - كما يتضح أيضًا من Zype بالنسبة إلى OTT."

معلومات عن Backlight

Backlight هي شركة عالمية لتكنولوجيا الوسائط تعمل على تحسين كل مرحلة من مراحل دورة حياة محتوى الفيديو والترفيه بشكل كبير ، بدءًا من الإنشاء وحتى تحقيق الأرباح. وبدعم من تمويل قدره 200 مليون دولار من PSG، استحوذت Backlight على ست شركات برمجيات إعلامية رائدة منذ إطلاقها في عام 2021. تعمل مؤسسات إعادة توجيه الفيديو على حل التحديات التجارية والتشغيلية المتعلقة بالمهام الحرجة من خلال الشراكة مع قسمي Backlight: Backlight Creative وBacklight Streaming. يوفر Backlight Creative حلولاً برمجية حائزة على جوائز لإدارة الوسائط بشكل آمن وفعال وتتبع الإنتاج والتعاون الإبداعي، بما في ذلك Iconik وftrack وGem وCeltx. ويوفر Backlight Streaming بث فيديو OTT القائم على السحابة، وإدارة المحتوى، وإنتاج الوسائط، والتوزيع الفائق، وبرامج تحقيق الأرباح ، بما في ذلك Zype وWildmoka، للناشرين ومقدمي البث الأكثر ابتكارًا في العالم. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة backlight .

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