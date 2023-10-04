Backlight تحقق امتثال SOC 2 بشأن منصة إدارة المشاريع الإبداعية الخاصة بها، Ftrack

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت الشركة العالمية لتكنولوجيا الإعلام والترفيه Backlight اليوم أن منصة إدارة المشاريع الإبداعية الحائزة على جوائز، ftrack، قد حققت امتثالاً لضوابط النظام والتنظيم 2 (SOC 2) من النوع الأول. وبات يمكن الآن لمستخدمي منصة ftrack - ftrack Studio وftrack Review - العمل بثقة، مطمئنين إلى أن مشاريعهم محمية بموجب معايير صارمة لحماية البيانات على النحو الذي حدده المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين American Institute of CPAs (AICPA).
قال Mikael Wahlberg، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في Backlight Creative: "مع استمرارنا في التطور في عالم اليوم لا يكتفي بالابتكار فحسب، بل يتطلب الثقة أيضًا، يعد تحقيق الامتثال لـ SOC 2 علامة فارقة كبيرة بالنسبة لـ ftrack. لقد انصب تركيزنا دائمًا على تمكين العقول المبدعة لتحقيق رؤيتها على أرض الواقع، ومن الضروري أن يتمكنوا من القيام بذلك بثقة في أمان منتجاتنا. إن هذا الامتثال الأخير والتزام ftrack المستمر بالأمان يمنح العملاء الثقة بأنهم عندما يقومون بإنشاء مشاريع استثنائية والتعاون فيها وتقديمها باستخدام تقنية Backlight، فإن أمنهم سيكون على رأس أولوياتنا."
يعد تحقيق الامتثال لـ SOC 2 خطوة حاسمة لأي شركة يعهد إليها بمعلومات حساسة، مثل الملكية الفكرية والبيانات الشخصية. ويمكن لعملاء ftrack، سواء كان لديهم رسوم متحركة معقدة أو أفلام عالية المخاطر، التأكد من أن بياناتهم المهمة محمية بواسطة برنامج أمني وحل إدارة مخاطر يتم تدقيقه بشكل مستقل.
وقال Benjamin Desbois، الرئيس التنفيذي للعمليات في Backlight: "تشمل مشاريع عملائنا الأفلام السينمائية الرائجة التي تعد حماية البيانات فيها جزءًا لا يتجزأ من تحقيق النجاح. إن هذا الاجتياز الناجح لتدقيق SOC 2 الذي أحرزناه هو دليل لا يدحض على التفاني والاهتمام والرعاية التي نقدمها لأمن مشاريع عملائنا عبر مسارات العمل كلها - سواء العمل الإبدعي اأو التوزيع - كما يتضح أيضًا من Zype بالنسبة إلى OTT."
معلومات عن Backlight
Backlight هي شركة عالمية لتكنولوجيا الوسائط تعمل على تحسين كل مرحلة من مراحل دورة حياة محتوى الفيديو والترفيه بشكل كبير ، بدءًا من الإنشاء وحتى تحقيق الأرباح. وبدعم من تمويل قدره 200 مليون دولار من PSG، استحوذت Backlight على ست شركات برمجيات إعلامية رائدة منذ إطلاقها في عام 2021. تعمل مؤسسات إعادة توجيه الفيديو على حل التحديات التجارية والتشغيلية المتعلقة بالمهام الحرجة من خلال الشراكة مع قسمي Backlight: Backlight Creative وBacklight Streaming. يوفر Backlight Creative حلولاً برمجية حائزة على جوائز لإدارة الوسائط بشكل آمن وفعال وتتبع الإنتاج والتعاون الإبداعي، بما في ذلك Iconik وftrack وGem وCeltx. ويوفر Backlight Streaming بث فيديو OTT القائم على السحابة، وإدارة المحتوى، وإنتاج الوسائط، والتوزيع الفائق، وبرامج تحقيق الأرباح ، بما في ذلك Zype وWildmoka، للناشرين ومقدمي البث الأكثر ابتكارًا في العالم. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة backlight .
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