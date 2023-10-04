Roslinct Boston تُعين Dean J. Morris رئيسًا للعمليات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسعد منظمة تطوير العقود والتصنيع RoslinCT الرائدة في مجال العلاج الخلوي والجيني المتقدم، الإعلان عن تعيين Dean J. Morris، رئيسًا للعمليات في منشأتها القائمة في بوسطن. يضيف السيد Morris العديد من التجارب والخبرات فيما يتعلق بعمليات التصنيع التجاري، وتطوير العمليات، والهندسة، والتوثيق، والمهام ذات الصلة بالجودة في مجالات الأجهزة البيولوجية والصيدلانية والطبية.

في منصبه السابق بصفته نائب رئيس العمليات ومدير الموقع في ReciBioPharm، أظهر السيد Morris صفات قيادية استثنائية في الإشراف على تطوير وتصنيع المنتجات الحيوية الطبية العلاجية المتقدمة، بما في ذلك فيروسات الأورام، ولقاحات الناقل الفيروسي، والعلاج الجيني للحمض النووي الريبوزي الرسول، ومنتجات العلاج البيولوجي الحيوية. سجله الحافل في تطوير المنتجات الجديدة وتوثيقها، وتصنيع التكنولوجيات يجعله ملائمًا لقيادة جهود RoslinCT التشغيلية.

قال Dean Morris: "أنا متحمس جدًّا للانضمام إلى RoslinCT Boston حيث تواصل المنظمة توسيع قدراتها الإنتاجية وتحسينها. إن قدرات منتجات العلاج الجيني والخلوي المتقدمة غير محدودة. أشعر بالحماس لأنني سأكون جزءًا من التسويق الآمن والمتماثل لتلك المنتجات التي تؤثر حقًّا في حيوات المرضى".

ومن جهته، قال Patrick Lucy، الرئيس التنفيذي لـ RoslinCT Boston: "يسرنا الترحيب بـ Dean وتوليه منصب رئيس العمليات في RoslinCT. خبراته المتوسعة وسجله الناجح الحافل في مجال الأدوية الحيوية يجعلانه القائد المثالي لعملياتنا وإثبات التزامنا المتواصل بإنتاج سبل علاجية متقدمة عالية الجودة لمرضانا".

إن مناصب السيد Morris السابقة تشمل: رئيس الوحدات الإنتاجية المستقلة في Sanofi، ومدير هندسة العمليات والتطوير في Anika Therapeutics Inc، ما يعكس احترافيته في قيادة الفرق متعددة الوظائف وإدارة المشاريع المعقدة بنجاح.

نبذة عن RoslinCT

RoslinCT هي منظمة تطوير عقود وتصنيع (CDMO) عالمية رائدة تركز على العلاج الخلوي والجيني المتقدم. أُسست في عام 2006 وبُنيت على أُسس تكنولوجيا الاستنساخ المُطبقة على النعجة دوللي في Roslin Institute عام 1997. استغلت RoslinCT العلوم الرائدة لتطوير تصنيع الأدوية البشرية. وحققت الشركة إنجازات هامة ليكون لها أثرًا كبيرًا في المجال. وتشمل تلك الإنجازات كونها أحد أوائل المنظمات حول العالم التي أنتجت خلايا جزعية بشرية محفزة سريرية. بالتعاون مع شركائها، طورت RoslinCT أيضًا منتج علاج خلوي مُعدل للتكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد (CRISPR) لاضطراب وراثي خطير، بدايةً من التطوير الأولي ووصولًا إلى التسويق.

RoslinCT مجهزة بـ 22 غرفة مخصصة لمعالجة الخلايا وفقًا للممارسات الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP) في إدنبرة بإسكتلندا وهوبكينتون بماساتشوستس، كما توفر خدمات المعالجة المبتكرة والتطوير التحليلي والتصنيع السريري والتجاري وفقًا لـ cGMP لمجموعة متنوعة من عمليات الخلايا الذاتية وعمليات الخلايا المتنحية، وتطوير الخلايا الجذعية المستحدثة متعددة القدرات وفقًا لـ cGMP، وتعديل الجينات، وتمييزها.

بفضل حلول CDMO المخصصة، تُمكِّن RoslinCT شركاءها من التقدم بفعالية من التطوير إلى التسويق، وإنتاج علاجات خلوية وجينية تنقذ الحيوات حول العالم.

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