Roslinct Boston تُعين Dean J. Morris رئيسًا للعمليات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسعد منظمة تطوير العقود والتصنيع RoslinCT الرائدة في مجال العلاج الخلوي والجيني المتقدم، الإعلان عن تعيين Dean J. Morris، رئيسًا للعمليات في منشأتها القائمة في بوسطن. يضيف السيد Morris العديد من التجارب والخبرات فيما يتعلق بعمليات التصنيع التجاري، وتطوير العمليات، والهندسة، والتوثيق، والمهام ذات الصلة بالجودة في مجالات الأجهزة البيولوجية والصيدلانية والطبية.
في منصبه السابق بصفته نائب رئيس العمليات ومدير الموقع في ReciBioPharm، أظهر السيد Morris صفات قيادية استثنائية في الإشراف على تطوير وتصنيع المنتجات الحيوية الطبية العلاجية المتقدمة، بما في ذلك فيروسات الأورام، ولقاحات الناقل الفيروسي، والعلاج الجيني للحمض النووي الريبوزي الرسول، ومنتجات العلاج البيولوجي الحيوية. سجله الحافل في تطوير المنتجات الجديدة وتوثيقها، وتصنيع التكنولوجيات يجعله ملائمًا لقيادة جهود RoslinCT التشغيلية.
قال Dean Morris: "أنا متحمس جدًّا للانضمام إلى RoslinCT Boston حيث تواصل المنظمة توسيع قدراتها الإنتاجية وتحسينها. إن قدرات منتجات العلاج الجيني والخلوي المتقدمة غير محدودة. أشعر بالحماس لأنني سأكون جزءًا من التسويق الآمن والمتماثل لتلك المنتجات التي تؤثر حقًّا في حيوات المرضى".
ومن جهته، قال Patrick Lucy، الرئيس التنفيذي لـ RoslinCT Boston: "يسرنا الترحيب بـ Dean وتوليه منصب رئيس العمليات في RoslinCT. خبراته المتوسعة وسجله الناجح الحافل في مجال الأدوية الحيوية يجعلانه القائد المثالي لعملياتنا وإثبات التزامنا المتواصل بإنتاج سبل علاجية متقدمة عالية الجودة لمرضانا".
إن مناصب السيد Morris السابقة تشمل: رئيس الوحدات الإنتاجية المستقلة في Sanofi، ومدير هندسة العمليات والتطوير في Anika Therapeutics Inc، ما يعكس احترافيته في قيادة الفرق متعددة الوظائف وإدارة المشاريع المعقدة بنجاح.
نبذة عن RoslinCT
RoslinCT هي منظمة تطوير عقود وتصنيع (CDMO) عالمية رائدة تركز على العلاج الخلوي والجيني المتقدم. أُسست في عام 2006 وبُنيت على أُسس تكنولوجيا الاستنساخ المُطبقة على النعجة دوللي في Roslin Institute عام 1997. استغلت RoslinCT العلوم الرائدة لتطوير تصنيع الأدوية البشرية. وحققت الشركة إنجازات هامة ليكون لها أثرًا كبيرًا في المجال. وتشمل تلك الإنجازات كونها أحد أوائل المنظمات حول العالم التي أنتجت خلايا جزعية بشرية محفزة سريرية. بالتعاون مع شركائها، طورت RoslinCT أيضًا منتج علاج خلوي مُعدل للتكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد (CRISPR) لاضطراب وراثي خطير، بدايةً من التطوير الأولي ووصولًا إلى التسويق.
RoslinCT مجهزة بـ 22 غرفة مخصصة لمعالجة الخلايا وفقًا للممارسات الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP) في إدنبرة بإسكتلندا وهوبكينتون بماساتشوستس، كما توفر خدمات المعالجة المبتكرة والتطوير التحليلي والتصنيع السريري والتجاري وفقًا لـ cGMP لمجموعة متنوعة من عمليات الخلايا الذاتية وعمليات الخلايا المتنحية، وتطوير الخلايا الجذعية المستحدثة متعددة القدرات وفقًا لـ cGMP، وتعديل الجينات، وتمييزها.
بفضل حلول CDMO المخصصة، تُمكِّن RoslinCT شركاءها من التقدم بفعالية من التطوير إلى التسويق، وإنتاج علاجات خلوية وجينية تنقذ الحيوات حول العالم.
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