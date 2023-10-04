Boomi تقدم Boomi GPT، وتزيد به من إسراع التكامل والأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت BoomiTM ، الشركة الرائدة في مجال الاتصال الذكي والأتمتة، اليوم في مؤتمرها Silicon Valley Boomi World Tour ، عن Boomi GPT، العرض الأول المتوفر من مجموعة Boomi AI ، الذي يضيف تجربة محادثة بسيطة إلى منصة Boomi . باستخدام Boomi GPT، يمكن للمؤسسات استغلال قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي للتكامل والأتمتة بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يزيد من نشر فرص الابتكار نشرًا عادلاً يتمتع بالطابع الديموقراطي، ويعمل على تسريع نتائج الأعمال.
في كل صناعة، تتعرض الشركات لضغوط جمة تدفعها نحو الابتكار بشكل أسرع وتحقيق طموحاتها التجارية الأكثر جرأة. ولقد قامت المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات باستثمارات ضخمة في تحديث تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية مع كسب ثقة وولاء العملاء. وتتوقع IDC إنفاقًا عالميًا على تكنولوجيا المعلومات قدره 3.25 تريليون دولار لعام 2023 وحده.1 ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يتم تقويض المبادرات بسبب تجزئة البيانات الناجمة عن الأنظمة المنعزلة، والافتقار إلى إدارة البيانات، وعدم كفاية الموارد التي تتحلى بالمهارات اللازمة، فضلاً عن اشتراطات الأمن والامتثال المتزايدة. ولأن السرعة هي مفتاح النجاح في عالمنا اليوم، فإن تجاوز المنافسة يتطلب التغلب على هذه التعقيدات.
من خلال التعلم من أكثر من 200 مليون عملية تكامل، يترجم Boomi GPT الكلمات إلى أفعال لتوصيل التطبيقات والبيانات والعمليات والأشخاص والأجهزة بسرعة. يمكن للعملاء استخدام موجه اللغة الطبيعية لـ Boomi GPT ليطلبوا من Boomi AI إنشاء عمليات تكامل أو واجهات برمجة التطبيقات أو نماذج البيانات الرئيسية. وبصفته مساعدًا مطلعًا أو "قائد مساعد"، يقوم Boomi GPT بعد ذلك بتصميم مخطط تفصيلي للتكامل المطلوب أو البرامج الأخرى، والتي يمكن للمستخدمين قبولها أو تعديلها، مما يؤدي إلى تسريع بناء الاتصالات والأتمتة بشكل كبير لتحقيق نتائج الأعمال المرغوب فيها.
قال Donald Singelyn، قائد فريق تكنولوجيا حلول الرعاية الصحية في Enovis، وهي شركة تنمية التكنولوجيا الطبية القائمة على الابتكار: "بالنسبة لـ MotionMD® - حل برمجيات تقويم العظام الحائز على جوائز والرائد في السوق - يعد التشغيل البيني مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية للعملاء أمرًا ضروريًا لتحقيق أقصى قدر من كفاءة سير العمل. ومنصة التكامل MotionMD الخاصة بنا، والتي تدعمها Boomi، تمكن محللينا الذين يستخدمون التعليمات البرمجية المنخفضة من التكامل بسرعة وأمان مع أكثر من 65 حلًا فريدًا للرعاية الصحية في أكثر من 3 آلاف مستشفى وعيادة. وبينما يواجه منافسونا الصعاب لإنشاء التعليمات البرمجية والتعامل مع تحديات أمن تكنولوجيا المعلومات، فإننا نتعامل مع ملايين اتفاقيات المرضى شهريًا لعملائنا. ونحن نتطلع إلى رؤية كيف يمكن لـ Boomi GPT إسراع نجاحنا على نحو أكبر.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت Boomi عن Boomi AI ، وهو بمثابة مجموعة من القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لمساعدة المؤسسات في تطبيق قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم غير مسبوق في مبادراتها الإستراتيجية. بناءً على تلك الرؤية للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق تعلم الذكاء الاصطناعي الذي يشبه عمليات تفكير المستخدمين، يعمل Boomi GPT على تضمين استغلال قوة الذكاء الاصطناعي في العمل المهم والذي غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً لبناء الاتصالات التي تعتمد عليها الشركات الرقمية.
قال Ed Macosky، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في Boomi: "تعمل المؤسسات على مدار الساعة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتجاوز توقعات العملاء مع تطبيق اتصالات وأتمتة واسعة النطاق لتبسيط العمليات وخفض التكاليف. ومع Boomi AI، يمكن للمؤسسات تسريع هذا العمل وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه بشكل كبير، وتحويل طلبات اللغة الطبيعية إلى عمليات تكامل واتصالات تعتبر بالغة الأهمية لتحديث التطبيقات والانتقال إلى السحابة. يسعدنا إطلاق Boomi GPT، الميزة الأولى في مجموعة Boomi AI التي ستساعد المؤسسات في التحرك بالسرعة والفطنة اللازمتين لتحقيق النجاح في أسواق اليوم الشديدة التنافسية.
اكتشف المزيد حول مجموعة Boomi AI اليوم على boomi .
مصادر إضافية
اقرأ المزيد عن تسريع النتائج باستخدام Boomi AI
اعرف المزيد عن منصة Boomi
استطلع Boomiverse Community
تابع Boomi على Twitter ، وLinkedIn ، وFacebook ، وYouTube
معلومات عن Boomi
تهدف Boomi إلى جعل العالم مكانًا أفضل من خلال ربط كل الناس بكل شيء وفي أي مكان. ولأن Boomi رائدة في مجال منصة التكامل السحابية كخدمة (iPaaS)، وصارت الآن شركة رائدة في مجال البرمجيات العالمية كخدمة (SaaS)، فإنها تروج لأكبر قاعدة عملاء بين موردي منصات التكامل، وتعدُّ شبكة عالمية تضم ما يقرب من 800 شريك – بما في ذلك Accenture، وCapgemini، وDeloitte، وSAP، وSnowflake. تلجأ المؤسسات العالمية إلى منصة Boomi الحائزة على الجوائز لاكتشاف البيانات وإدارتها وتنسيقها، مع ربط التطبيقات والعمليات والأشخاص للحصول على نتائج أفضل وأسرع. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
© 2023 Boomi, LP. Boomi والشعار "B" وBoomiverse هي علامات تجارية مملوكة لشركة Boomi, LP أو الشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة. قد تكون الأسماء أو العلامات الأخرى علامات تجارية لأصحابها.
1 بيان صحفي لـ IDC، توقعات IDC للإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في عام 2023 يستمر في الاتجاه الهبوطي ببطء، 5 أبريل 2023.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN04102023004146001356ID1107186091