Boomi تقدم Boomi GPT، وتزيد به من إسراع التكامل والأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت BoomiTM‎ ، الشركة الرائدة في مجال الاتصال الذكي والأتمتة، اليوم في مؤتمرها Silicon Valley Boomi World Tour ، عن Boomi GPT، العرض الأول المتوفر من مجموعة Boomi AI ، الذي يضيف تجربة محادثة بسيطة إلى منصة Boomi . باستخدام Boomi GPT، يمكن للمؤسسات استغلال قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي للتكامل والأتمتة بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يزيد من نشر فرص الابتكار نشرًا عادلاً يتمتع بالطابع الديموقراطي، ويعمل على تسريع نتائج الأعمال.

في كل صناعة، تتعرض الشركات لضغوط جمة تدفعها نحو الابتكار بشكل أسرع وتحقيق طموحاتها التجارية الأكثر جرأة. ولقد قامت المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات باستثمارات ضخمة في تحديث تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية مع كسب ثقة وولاء العملاء. وتتوقع IDC إنفاقًا عالميًا على تكنولوجيا المعلومات قدره 3.25 تريليون دولار لعام 2023 وحده.1 ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يتم تقويض المبادرات بسبب تجزئة البيانات الناجمة عن الأنظمة المنعزلة، والافتقار إلى إدارة البيانات، وعدم كفاية الموارد التي تتحلى بالمهارات اللازمة، فضلاً عن اشتراطات الأمن والامتثال المتزايدة. ولأن السرعة هي مفتاح النجاح في عالمنا اليوم، فإن تجاوز المنافسة يتطلب التغلب على هذه التعقيدات.

من خلال التعلم من أكثر من 200 مليون عملية تكامل، يترجم Boomi GPT الكلمات إلى أفعال لتوصيل التطبيقات والبيانات والعمليات والأشخاص والأجهزة بسرعة. يمكن للعملاء استخدام موجه اللغة الطبيعية لـ Boomi GPT ليطلبوا من Boomi AI إنشاء عمليات تكامل أو واجهات برمجة التطبيقات أو نماذج البيانات الرئيسية. وبصفته مساعدًا مطلعًا أو "قائد مساعد"، يقوم Boomi GPT بعد ذلك بتصميم مخطط تفصيلي للتكامل المطلوب أو البرامج الأخرى، والتي يمكن للمستخدمين قبولها أو تعديلها، مما يؤدي إلى تسريع بناء الاتصالات والأتمتة بشكل كبير لتحقيق نتائج الأعمال المرغوب فيها.

قال Donald Singelyn، قائد فريق تكنولوجيا حلول الرعاية الصحية في Enovis، وهي شركة تنمية التكنولوجيا الطبية القائمة على الابتكار: "بالنسبة لـ MotionMD®‎ - حل برمجيات تقويم العظام الحائز على جوائز والرائد في السوق - يعد التشغيل البيني مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية للعملاء أمرًا ضروريًا لتحقيق أقصى قدر من كفاءة سير العمل. ومنصة التكامل MotionMD الخاصة بنا، والتي تدعمها Boomi، تمكن محللينا الذين يستخدمون التعليمات البرمجية المنخفضة من التكامل بسرعة وأمان مع أكثر من 65 حلًا فريدًا للرعاية الصحية في أكثر من 3 آلاف مستشفى وعيادة. وبينما يواجه منافسونا الصعاب لإنشاء التعليمات البرمجية والتعامل مع تحديات أمن تكنولوجيا المعلومات، فإننا نتعامل مع ملايين اتفاقيات المرضى شهريًا لعملائنا. ونحن نتطلع إلى رؤية كيف يمكن لـ Boomi GPT إسراع نجاحنا على نحو أكبر.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت Boomi عن Boomi AI ، وهو بمثابة مجموعة من القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لمساعدة المؤسسات في تطبيق قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم غير مسبوق في مبادراتها الإستراتيجية. بناءً على تلك الرؤية للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق تعلم الذكاء الاصطناعي الذي يشبه عمليات تفكير المستخدمين، يعمل Boomi GPT على تضمين استغلال قوة الذكاء الاصطناعي في العمل المهم والذي غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً لبناء الاتصالات التي تعتمد عليها الشركات الرقمية.

قال Ed Macosky، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في Boomi: "تعمل المؤسسات على مدار الساعة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتجاوز توقعات العملاء مع تطبيق اتصالات وأتمتة واسعة النطاق لتبسيط العمليات وخفض التكاليف. ومع Boomi AI، يمكن للمؤسسات تسريع هذا العمل وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه بشكل كبير، وتحويل طلبات اللغة الطبيعية إلى عمليات تكامل واتصالات تعتبر بالغة الأهمية لتحديث التطبيقات والانتقال إلى السحابة. يسعدنا إطلاق Boomi GPT، الميزة الأولى في مجموعة Boomi AI التي ستساعد المؤسسات في التحرك بالسرعة والفطنة اللازمتين لتحقيق النجاح في أسواق اليوم الشديدة التنافسية.

اكتشف المزيد حول مجموعة Boomi AI اليوم على boomi .

مصادر إضافية



اقرأ المزيد عن تسريع النتائج باستخدام Boomi AI

اعرف المزيد عن منصة Boomi

استطلع Boomiverse Community تابع Boomi على Twitter ، وLinkedIn ، وFacebook ، وYouTube

معلومات عن Boomi

تهدف Boomi إلى جعل العالم مكانًا أفضل من خلال ربط كل الناس بكل شيء وفي أي مكان. ولأن Boomi رائدة في مجال منصة التكامل السحابية كخدمة (iPaaS)، وصارت الآن شركة رائدة في مجال البرمجيات العالمية كخدمة (SaaS)، فإنها تروج لأكبر قاعدة عملاء بين موردي منصات التكامل، وتعدُّ شبكة عالمية تضم ما يقرب من 800 شريك – بما في ذلك Accenture، وCapgemini، وDeloitte، وSAP، وSnowflake. تلجأ المؤسسات العالمية إلى منصة Boomi الحائزة على الجوائز لاكتشاف البيانات وإدارتها وتنسيقها، مع ربط التطبيقات والعمليات والأشخاص للحصول على نتائج أفضل وأسرع. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

© 2023 Boomi, LP. Boomi والشعار "B" وBoomiverse هي علامات تجارية مملوكة لشركة Boomi, LP أو الشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة. قد تكون الأسماء أو العلامات الأخرى علامات تجارية لأصحابها.

1 بيان صحفي لـ IDC، توقعات IDC للإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في عام 2023 يستمر في الاتجاه الهبوطي ببطء، 5 أبريل 2023.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.