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مصرع 21 شخصًا في سقوط حافلة سياحية

10/4/2023 4:23:55 AM
(MENAFN- Al Watan) لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم أمس، وأصيب 18 آخرين بعد أن سقطت حافلة تقل سياحًا من أعلى جسر قرب مدينة البندقية الإيطالية واشتعلت فيها النيران. وأفاد عضو مجلس مدينة البندقية ريناتو بوراسو، أن الحافلة كانت تقل 40 راكبًا، توفي منهم 21 وأصيب 18 آخرين بجروح، مبينًا أن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة حرجة.
وكانت الحافلة قد انحرفت عن الطريق وسقطت بالقرب من خطوط للسكك الحديدية في منطقة ميستري التي يربطها جسر بمدينة البندقية الواقعة شمال إيطاليا.

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