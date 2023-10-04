مصرع 21 شخصًا في سقوط حافلة سياحية

(MENAFN
- Al Watan) لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم أمس، وأصيب 18 آخرين بعد أن سقطت حافلة تقل سياحًا من أعلى جسر قرب مدينة البندقية الإيطالية واشتعلت فيها النيران. وأفاد عضو مجلس مدينة البندقية ريناتو بوراسو، أن الحافلة كانت تقل 40 راكبًا، توفي منهم 21 وأصيب 18 آخرين بجروح، مبينًا أن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة حرجة.
وكانت الحافلة قد انحرفت عن الطريق وسقطت بالقرب من خطوط للسكك الحديدية في منطقة ميستري التي يربطها جسر بمدينة البندقية الواقعة شمال إيطاليا.
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