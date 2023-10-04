تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط
التاريخ
10/4/2023 4:23:54 AM
(MENAFN
- Al Watan) تراجعت أسعار النفط اليوم إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، لتصل إلى 90.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار خمسة سنتات إلى 89.18 دولارًا للبرميل.
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