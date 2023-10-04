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تراجع أسعار النفط

10/4/2023 4:23:54 AM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أسعار النفط اليوم إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، لتصل إلى 90.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار خمسة سنتات إلى 89.18 دولارًا للبرميل.

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