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إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات (الأمن العام -السجون) على رتبة (جندي) للرجال

10/4/2023 4:23:54 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - السجون) على رتبة (جندي) للرجال. وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول من خلال الدخول عبر منصة أبشر - توظيف .

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