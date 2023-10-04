إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات (الأمن العام -السجون) على رتبة (جندي) للرجال

إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات (الأمن العام -السجون) على رتبة (جندي) للرجال
التاريخ
10/4/2023 4:23:54 AM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - السجون) على رتبة (جندي) للرجال. وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول من خلال الدخول عبر منصة أبشر - توظيف .
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