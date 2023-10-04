إيلون ماسك يواجه دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال

(MENAFN
- Al Watan) أمر قاض أميركي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في Twitter العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، والتي اشتراها لاحقا وغير اسمها إلى X.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أندرو كارتر، في نص قرار تم الإعلان عنه يوم الاثنين إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم من خلال الانتظار 11 يوما بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإعلان أنه أشترى 5% من أسهم شركة Twitter.
ورفض القاضي في مانهاتن أيضا دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد ماسك، أغنى رجل في العالم.
ولم يرد محامو ماسك أمس الثلاثاء على طلبات للتعليق.
وقال مساهمون، بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن ماسك وفر ما يزيد عن 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في Twitter والتحدث سرا مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه قبل الإعلان أخيرا عن حصة 9.2% في أبريل نيسان 2022.
وأضافوا أنهم باعوا أسهما في Twitter بأسعار منخفضة غير حقيقية لأن ماسك فعل ما كان يفعله سراً.
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