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إيلون ماسك يواجه دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال

10/4/2023 4:23:54 AM
(MENAFN- Al Watan) أمر قاض أميركي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في Twitter العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، والتي اشتراها لاحقا وغير اسمها إلى X.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أندرو كارتر، في نص قرار تم الإعلان عنه يوم الاثنين إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم من خلال الانتظار 11 يوما بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإعلان أنه أشترى 5% من أسهم شركة Twitter.
ورفض القاضي في مانهاتن أيضا دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد ماسك، أغنى رجل في العالم.
ولم يرد محامو ماسك أمس الثلاثاء على طلبات للتعليق.
وقال مساهمون، بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن ماسك وفر ما يزيد عن 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في Twitter والتحدث سرا مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه قبل الإعلان أخيرا عن حصة 9.2% في أبريل نيسان 2022.
وأضافوا أنهم باعوا أسهما في Twitter بأسعار منخفضة غير حقيقية لأن ماسك فعل ما كان يفعله سراً.

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