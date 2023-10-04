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5 ملايين زيارة لخدمة طلب استئناف في منصة معين الرقمية

10/4/2023 4:23:53 AM
(MENAFN- Al Watan) مكنت خدمة طلب استئناف التي يقدمها ديوان المظالم عبر منصة معين الإلكترونية من خدمة 5,996,447 زائراً، وذلك منذُ تفعيلها. وأوضح ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية أن خدمة تقديم طلب استئناف تعـد واحدة من أهم خدمات منصة معين الرقمية لدى المستفيدين، حيث تتيح الخدمة تقديم طلبات الاستئناف بشكل رقمي كامل، وفق أنظمة التقاضي وقواعد الخدمات والبيانات الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
يذكر أن المستفيدين من الخدمة يمكنهم من خلالها رفع طلبات الاستئناف على أحكام وقرارات المحاكم الإدارية وإرفاق مستنداتها ومتطلباتها، إضافة إلى متابعة إجراءات ومستجدات الطلبات والدعاوى، حيث يسعى ديوان المظالم إلى تطوير خدماته القضائية الرقمية وما لذلك من اختصارٍ للوقت والجهد على أطراف الدعاوى وزيادة الإنتاجية للقائمين عليها، مع ضمان دقة وسلامة الإجراءات وإمكانية قياس أداء الخدمات ومؤشرات الاستخدام وما لها من أهمية في تحديثها وتطويرها.

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