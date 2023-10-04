صور- 20 قتيلا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في البندقية

MENAFN - Palestine News Network ) روما/PNN- أسفر سقوط حافلة مساء الثلاثاء، من على جسر في البندقية عن“20 قتيلا على الأقل بينهم طفلان”، وفق ما أفاد متحدث باسم البلدية في تصريحات صحافية .

وبحسب أجهزة الإطفاء“اشتعلت النيران” في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.

وجاء في منشور لرئيس البلدية لويجي برونيارو أن“مأساة ضربت مجتمعنا هذا المساء”، واصفا المشهد في موقع التحطّم بأنه“مروّع”.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن“أحر تعازيها”.

وجاء في بيان أصدرته“أنا على تواصل مع رئيس البلدية لويجي برونيارو و(وزير النقل) ماتيو سالفيني من أجل متابعة مستجدات هذه المأساة”.

(أ ف ب)