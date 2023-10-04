صور- 20 قتيلا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في البندقية

(MENAFN
- Palestine News Network )
روما/PNN- أسفر سقوط حافلة مساء الثلاثاء، من على جسر في البندقية عن“20 قتيلا على الأقل بينهم طفلان”، وفق ما أفاد متحدث باسم البلدية في تصريحات صحافية .
وبحسب أجهزة الإطفاء“اشتعلت النيران” في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.
وجاء في منشور لرئيس البلدية لويجي برونيارو أن“مأساة ضربت مجتمعنا هذا المساء”، واصفا المشهد في موقع التحطّم بأنه“مروّع”.
وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن“أحر تعازيها”.
وجاء في بيان أصدرته“أنا على تواصل مع رئيس البلدية لويجي برونيارو و(وزير النقل) ماتيو سالفيني من أجل متابعة مستجدات هذه المأساة”.
(أ ف ب)
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