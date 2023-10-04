حالة الطقس: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، خريفيا لطيفا في معظم المناطق، غائما جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح
غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية
لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والجمعة، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئياً الى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول
معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والسبت المقبل، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج
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