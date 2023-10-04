حالة الطقس: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، خريفيا لطيفا في معظم المناطق، غائما جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياحغربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية

لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئياً الى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول

معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج