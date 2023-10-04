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- Edelman) خبر صحفي
" تويو "تطلق مبادرة داخليّة للتبرع بالدم خلال شهر التوعية بمرض سرطان الدم
• مبادرة التبرع بالدم انطلقت في 26 سبتمبر واستمرت لمدة يومين
• المبادرة تأتي في إطار سعي “تويو "لمسؤوليتها الاجتماعيّة كشركة، وتزامناً مع شهر التوعية بمرض سرطان الدم
• عدد المشاركين في مبادرة التبرّع بالدم بلغ 70 موظف وموظّفة
الرياض، المملكة العربية السعودية؛ 4 أكتوبر 2023: نظّمت " تويو "، التطبيق السعودي الرائد، في يومي 26 و27 سبتمبر، مبادرة داخلية للتبرع بالدم بمشاركة الموظفين في مقر الشركة الرئيسي في الرياض، وتشكّل هذه الخطوة جزءاً من التزام “تويو " بمسؤوليتها المجتمعية تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الدم في سبتمبر من كل عام.
ودعت الشركة فريقاً متخصصاً من مدينة الملك سعود الطبيّة في الرياض لجمع وحدات الدم من الموظفين. ولاقت مبادرة التبرع بالدم اهتماماً واسعاً حيث شهدت مشاركة 70 موظف وموظّفة، مما يؤكد التزام “تويو " بالتعاون مع موظفيها لتعزيز تفاعلهم ومساهمتهم كجزء لا يتجزأ من المجتمع.
وانسجاماً مع مسؤوليها والتزامها الراسخ تجاه المجتمع، هدفت " تويو "من خلال المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى الموظفين حول أنواع السرطان والآثار التي تسببها على الدم ونقي العظام والجهاز اللمفاوي.
وتعليقاً على هذا الموضع، قال زياد العجلان، الرئيس التنفيذي التجاري في شركة " تويو ": "تحرص “تويو "على بناء الثقة بين الموظفين والعملاء والجهات المعنية، وتمثّل هذه المبادرة جسراً يقربنا جميعاً من تحقيق هدفنا المشترك، حيث يعاني اليوم الكثير من الأفراد والعائلات من آثار مرض سرطان الدم الذي يترك أثراً لا يمحى على حياتهم. ويؤكد هذا النشاط أن الأبطال الحقيقيين هم الذين يواجهون مثل هذه الأمراض بعزيمة وإصرار وتحدٍّ، ولهذا السبب يتيح هذا الشهر فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلونها والتضحيات التي يقدموها لمحاربة هذا المرض."
وأضاف العجلان: "يشكل التبرع بالدم حاجة ضرورية تسهم في إنقاذ حياة المرضى، لا سيما الذين يحاربون سرطان الدم. ويمكن لكل واحد منا أن يكون منارة للأمل، لذا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى اشراك موظفينا وتوفير منصة لهم ليكونوا جزءاً من هذه المساعي النبيلة."
وخلال هذه المبادرة التي استمرت ليومين، تكون " تويو" قد ساهمت في زيادة الوعي بمرض سرطان الدم وتعزيز الفهم حوله، بالإضافة إلى توفير فرصة للموظفين للمشاركة في المبادرات والأنشطة المجتمعيّة الهادفة. وتمهد هذه المبادرة الطريق أمام الشركات الأخرى للمضي قدماً في نفس المسار، وغرس الوعي ولتأسيس نموذجاً مثالياً يحتذى به.
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مصطفى زعتري محمد القيسي
الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية رئيس الاتصالات والحملة
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